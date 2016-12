Laage : Lochner bestätigt Weggang nach Berlin

1 von 1 Foto: Archiv Jens Griesbach 1 von 1

Nun ist es auch offiziell raus: Ilka Lochner (CDU) wird ihren Schreibtisch im Laager Rathaus vermutlich zum 1. Februar 2017 räumen. Die Landes-CDU beabsichtigte, sie als Dienststellenleiterin in die Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern nach Berlin zu entsenden. „Ich beabsichtige dieses Angebot anzunehmen“, erklärte Lochner am Mittwochabend auf der Sitzung der Stadtvertretung Laage. Noch am Nachmittag hatte sich Laages Bürgermeisterin gegenüber unserer Zeitung bedeckt gehalten (SVZ berichtete).

Mehr aber wollte sie auch am Abend den Stadtvertretern nicht sagen. Nur so viel: Wenn es zu einem Vertragsabschluss komme, werde sie ihr Amt als Bürgermeisterin niederlegen, im Januar eine Stadtvertretersitzung einberufen und um die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis bitten. Laut Kommunalverfassung bleiben dann vier Monate Zeit, um die Stelle in Laage neu zu besetzen. Lochner ist seit gut sechs Jahren im Amt und war auf acht Jahre gewählt worden.

Als Dienststellenleiterin wäre die 46-Jährige die Stellvertreterin der Bevollmächtigten, also der „Botschafterin“ des Landes MV beim Bund. Zugleich wäre sie damit für die CDU eine wichtige Koordinatorin der Regierungspolitik zwischen Land und Bund. Eine offizielle Ernennung der Bevollmächtigten und der Dienststellenleiterin erfolgt durch den Ministerpräsidenten des Landes, Erwin Sellering (SPD).

von Regina Mai

erstellt am 15.Dez.2016 | 21:00 Uhr