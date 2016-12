Zweckverband Kühlung : Neue Leitungen für Kassow

1 von 1 Foto: privat 1 von 1

Der Zweckverband Kühlung aus Bad Doberan hat seine Kalkulation für das kommende Jahr abgeschlossen und Investitionspläne geschmiedet. Auch Werle und Schwaan finden in dem Wirtschaftsplan Berücksichtigung. „Wir planen Investitionen an mehreren Standorten, darunter Schwaan und Werle“, sagt Roy Wisoschinski, Sachgebietsleiter Investition und Sanierung. „Im Fall Werle handelt es sich um die Strecke nach Kassow. Hier sollen die Trinkwasserleitungen erneuert werden.“ Wie genau die Bebauung abläuft, ist noch in Planung.

„Ob die Arbeiten dann oberflächlich ablaufen, muss dann direkt geprüft werden.“ Denn die momentan benutzten Trassen müssten nicht zwangsläufig dieselben sein, in denen auch die neuen Leitungen verlegt werden.

Durch die Erneuerungen sollen die momentan manchmal auftretenden Druckprobleme bei Kassow in den Griff bekommen werden. Derzeit käme es dort laut Roy Wisoschinski zeitweise zu unterschiedlichen Druckverhältnissen auf den Leitungen. „Durch die Erneuerungen haben wir dann einen beständigen Versorgungsdruck“, so Wisoschinski.

Außerdem plant der Zweckverband in Schwaan eine Leitungsverbindung von der Teichstraße zur Feldstraße. Dafür müsse aber die Bahnstrecke gekreuzt werden. „Die Genehmigung für das Verfahren ist langwierig“, sagt der Sachgebietsleiter. Dennoch zeigt sich Roy Wisoschinski optimistisch, dass die Baumaßnahmen bis Ende 2017 abgeschlossen werden können.

Diese Investitionen wurden mit dem Beschluss zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 bestätigt. Danach werde der Zweckverband Kühlung im kommenden Jahr 6,5 Millionen Euro in die Erweiterung und Erneuerung seiner Anlagen investieren.

Darin enthalten seien solche Maßnahmen wie der Abschluss der Erneuerung der Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserleitungen auf dem Buchenberg in Bad Doberan oder die Fortführung der Leitungserneuerungen im Wohngebiet Süd in Neubukow. In Bad Doberan werden die Arbeiten im Kollbruchweg und im Parkentiner Weg fortgesetzt. Begonnen werde in 2017 zudem der Bau der Abwasserüberleitungen von Heiligenhagen zur Kläranlage Satow und von Moitin zur Kläranlage Neubukow. Insgesamt plant der Verband über 20 Investitionsmaßnahmen.

Neben den Investitionsplänen wurde beschlossen, dass es keine Kostenerhöhung für die Kunden geben wird. Es sei laut des scheidenden Geschäftsführers Klaus Rhode gelungen, die günstigen Gebühren für Trinkwasserversorgung sowie die Schmutz- und Niederschlagswasserableitungen niedrig zu halten. Dabei verwies er auf gute Einnahmen im Wasserverkauf. Diese könnten die internen Kostenerhöhungen kompensieren. Daher müssen keine Kosten auf die Kunden umgelegt werden. Der gestiegene Wasserverbrauch resultiert aus den Neuanschlüssen an die vorhandenen Netze und Anlagen.

„Der Zweckverband bietet mit die günstigsten Gebühren im Vergleich mit den Ver- und Entsorgern in MV“, betont Klaus Rhode. Innerhalb der Kooperationsgemeinschaft Wasser und Abwasser Mecklenburg-Vorpommern liege der durchschnittliche Jahresverbrauch bei 516,11 Euro. In Rostock und in den östlichen Umlandgemeinden bezahle ein Vier-Personenhaushalt 684,78 Euro im Jahr. Dort hätten die Bürger zirka 35 Prozent höhere Preise als im Zweckverband Kühlung zu entrichten.

In der Verbandsversammlung dankte Verbandsvorsteher Rainer Karl nochmals dem Geschäftsführer Klaus Rhode, der zum Ende des Jahres in den Ruhestand geht. Gleichzeitig wurde der Doberaner Frank Lehmann als Nachfolger bestellt.

von Christina Milbrandt

erstellt am 13.Dez.2016 | 12:00 Uhr