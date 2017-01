Sanierung A 19 : Petersdorfer Brücke heute gesperrt

1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Heute wird die Brücke über den Petersdorfer See im Zuge der Autobahn 19 in beide Fahrtrichtungen von 11 Uhr an für rund vier Stunden voll gesperrt, informiert die Projektmanagementgesellschaft Deges, die die Funktion als Bauherr inne hat. Die Vollsperrung erfolgt an den Anschlussstellen Röbel/Müritz und Malchow.

Die ausgeschilderte Umleitung ab der Anschlussstelle Röbel/Müritz führt über die Bundestraßen 198, 103 und die 192 zur Anschlussstelle Malchow. Fahrzeuge in Richtung Röbel/Müritz können die Umleitungsstrecke B 192 / B 103/ B 198 ab der Anschlussstelle Malchow nutzen. Zudem wird die unter der Brücke durchführende Wasserstraße für den Zeitraum der Sperrung ebenfalls nicht befahrbar sein.

Grund für die Vollsperrung ist der Beginn der Abbrucharbeiten der westlichen Hälfte der Petersdorfer Brücke im Zuge der A 19 (Richtungsfahrbahn Süd). Zur Vorbereitung des Abbaus muss in der Mitte des westlichen Überbaus ein Trennschnitt gesetzt werden. Während der damit zusammenhängenden Arbeiten wird die gesamte Brücke weder über- noch durchfahrbar sein.

Die Brücke über den Petersdorfer See soll aufgrund ihres schlechten Zustands durch einen Neubau ersetzt werden. Sie besteht aus zwei Teilbauwerken. Das westliche soll zunächst abgerissen und neu gebaut werden. Anschließend soll der gesamte Verkehr über die neue Teilbrücke geführt werden, während das östliche Bauwerk abgetragen und neu gebaut wird.