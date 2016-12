Bützow : Polizei verstärkt Kontrollen an Schulen

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Die Bützower Polizei wird ihre Kontrollen an Schulen und an Schulwegen verstärken. Das kündigen Polizeihauptkommissar Lars Abrutat, stellvertretender Leiter des Polizeireviers Bützow, und Polizeihauptkommissar Uwe Wiencke im Gespräch an. Letzterer ist seit einiger Zeit der neue Kontaktbeamte in der Warnowstadt.

Dabei hat Wiencke schon einig Erkenntnisse sammeln können. Eine davon ist, dass sich die Situation vor der Schule in der Schloßstraße zum Positiven entwickelt hat. Dort gab es in der Vergangenheit immer mal wieder Probleme mit parkenden Autos in der Bushaltetasche. Doch das habe sich gelegt. „Die Autos halten kurz gegenüber auf der Fläche vor dem Landwirtschaftsamt. Das ist so in Ordnung“, sagt Wiencke.

Größere Sorgen gibt es hingegen in der Wendeschleife vor dem Geschwister-Scholl-Gymnasium in Bützow. Bei einer Stichprobe in diesen Tagen hat der Kontaktbeamte zehn bis 15 Fahrzeuge gezählt, die dort gehalten haben. Eltern lassen am Morgen ihre Kinder aus den Fahrzeugen. Was sie dabei nicht bedenken: Das führt immer wieder dazu, dass Schulbusse behindert werden, die dort zur gleichen Zeit eintreffen. „Es sind ja manchmal mehrere hintereinander“, sagt Uwe Wiencke. Die könnten dann nicht rumfahren, weil Pkw die Wendeschleife blockieren. „Es ist doch nebenan so viel Platz, wo Eltern mit ihren Autos kurz anhalten können“, so Wiencke.

Ein weiterer Aspekt der Kontrollen ist die Verkehrssicherheit der Fahrräder. Bei ihren Stichproben mussten die Beamten immer wieder feststellen, dass die Schüler ohne oder mit defektem Licht am Drahtesel unterwegs sind. Das ist nicht nur verboten, sondern birgt auch Gefahren im Straßenverkehr. „Wir werden auch am Tage die Beleuchtung an Fahrrädern kontrollieren“, sagt Uwe Wiencke. Denn viele Drahtesel haben keine Beleuchtung. Doch dann ist der Pedalritter verpflichtet, Beleuchtung bei sich zu haben, die er am Fahrrad anbringen kann. Es gehe dabei nicht nur um die Sicherheit im Dunkeln. „Wenn plötzlich Nebel auftritt, muss das Fahrrad auch beleuchtet werden können“, sagt der Polizeihauptkommissar. Wer sich nicht daran hält, kann mit 15 bis 20 Euro zur Kasse gebeten werden. Bisher haben die Beamten es bei einer Ermahnung belassen. „Wir kündigen die Kontrollen jetzt an, um eine Verbesserung zu erreichen“, sagt Lars Abrutat. Diese Kontrollen werden sich auch auf Kräder beziehen, denn viele Schüler kommen auch damit zum Unterricht.

von Ralf Badenschier

erstellt am 05.Dez.2016 | 20:30 Uhr