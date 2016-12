Schwaan : Von der Romantik bis zur Moderne

vergrößern 1 von 2 Foto: Tore Degenkolbe 1 von 2

Die aktuelle Ausstellung in der Schwaaner Kunstmühle heißt „Die neue Generation“ und ist die letzte für das Jahr 2016. Insgesamt gab es vier Expositionen. Der Leiter des Kunstmuseums, Heiko Brunner zieht für das zu Ende gehende Jahr, das viele künstlerische Facetten bot, ein gemischtes Fazit. „Es war ein zufriedenstellendes Jahr. Ich kann es aber nicht als so herausragend bezeichnen wie 2015.“ Dennoch sei es der Kunstmühle gelungen, auch 2016 einige Höhepunkte der Kunst präsentieren zu können. „Die aktuelle Ausstellung wird sehr gut angenommen, ebenso wie vorher die Malweiber, die ihr 20-jähriges Jubiläum feierten.“

Daneben veranstaltete die Kunstmühle eine Ausstellung in Kooperation mit dem Hiddensoer Künstlerinnen-Bund. „Hierbei ging es vor allem um Werke aus der Freilichtmalerei. Diese Strömung entwickelte sich erst ab dem 19. Jarhundert. Vorher hieß es: Ein gutes Bild muss in einem sauberen Atelier entstehen“, berichtet der Leiter des Kunstmuseums.

Mit viel Stolz blickt Heiko Brunner auf die Sommerausstellung über den aus Schwaan stammenden Maler Rudolf Bartels zurück. „Bartels war ein Hauptzeuge der Schwaaner Künstlerkolonie. Darum ist er mit diesem Museum und der Stadt besonders verbunden“, sagt Heiko Brunner.

Diese Sommerausstellung erfreute sich laut Brunner hoher Beliebtheit. „Sogar nach der Ausstellung meldeten sich Privatpersonen bei uns, die selbst Werke des Malers besitzen.“ Auch Informationen über Bartels seien ausgetauscht worden. „Wir merkten schon, dass es ein hohes Interesse an dem Künstler gab“, berichtet der Leiter des Kunstmuseums rückblickend. „Rudolf Bartels’ Bilder bestechen durch ihre Einfachheit“, erklärt Brunner. „Er war ein Maler der Moderne, der sich von den traditionellen Wegen der Malerei löste. Er abstrahierte stark, denn zu dieser Zeit ging es nicht mehr um die Dokumentation.“ Diese sei durch die Fotografie verdrängt worden. „Dem Besucher gefiel eben dieser Aspekt. Bartels ist in der Kunstwelt ein Begriff.“

Durch so bekannte Maler wie Rudolf Bartels habe sich das Kunstmuseum als Attraktion etablieren können. „2016 war ein besonderes Jahr für uns. Wir sind in der Fachwelt angekommen. “ Das zeige sich vor allem darin, dass auch Gäste aus dem Ausland und aus anderen Bundesländern kämen. „Wir hatten Besucher aus Kanada, aus Belgien, Holland, Dänemark und Schweden. Und auch Kunstinteressierte aus Neuseeland waren hier. Sogar aus Japan ist ein Besucher gekommen“, erzählt Heiko Brunner. „Wir haben unseren Wirkungskreis erweitern können“, schlussfolgert er.

Auch die Gäste ziehen Schlüsse und lassen diese in Form von Gästebucheinträgen zurück. „Ein Hamburger schrieb: ,Das ist mein Lieblingsmuseum‘. Ein Neubrandenburger darunter: ,meins auch‘“, erzählt Heiko Brunner mit einem Schmunzeln. Solche Geschichten würden ihn persönlich sehr freuen. Auch aus dem benachbarten Niedersachen kämen zunehmend Gäste. „Zwar stellen wir fest, dass wir ein ordentliches Stammpublikum haben, trotzdem kamen dieses Jahr sehr viele aus diesem Bundesland zu uns nach Schwaan.“

Die Erklärung dafür sieht Brunner in einer Ausstellung in Hannover. „Unter dem Titel „Mythos Heimat‘ gab es eine Ausstellung, die verschiedene deutsche Künstlerkolonien zeigte.“ Schwaan wäre eine von ihnen gewesen. „Und nicht nur das. In einem 600 Seiten starken Buch zierte ein Bild aus Schwaan die dritte Seite“, erzählt Heiko Brunner. „Hier ergeben sich also die Synergieeffekte einer Zusammenarbeit. Und es spiegelt wieder, dass die Kunst in Schwaan ein Thema für den Kenner sein kann. In Hannover sind manche Besucher auf uns aufmerksam geworden und haben uns dann besucht.“

von Tore Degenkolbe

erstellt am 15.Dez.2016 | 12:00 Uhr