Rehna : Auf den Advent eingestimmt

Die Blechblasinstrumente des Rehnaer Posaunenchores stimmten die Besucher des Rehnaer Adventsmarktes auf die besinnliche Zeit ein. Der Rehnaer Verein für Handel und Gewerbe hatte eingeladen, um in kleiner und besinnlicher Runde zusammen zu kommen und bei einem Glas Glühwein oder heißem Apfelsaft Neuigkeiten auszutauschen.

„Leider haben wir in diesem Jahr kein Puppentheater für unsere jüngsten Gäste gewinnen können, dafür gibt es kostenlos Stockbrot und heißen Apfelsaft“, erklärte der Vorsitzende des ausrichtenden Vereins, Torsten Arndt. Der 49-Jährige und die Mitglieder des Vereins hatten auch in diesem Jahr wieder viele Mitwirkende gewinnen können, die auf dem kleinen Platz vor dem Langen Haus eine besinnliche Atmosphäre schafften. Sogar der Weihnachtsmann schaute vorbei, auch wenn der in diesem Jahr auf etwas ungewöhnliche Weise kam und mit einem Quad begleitet von zwei Knechten auf ihren Motorrädern, gebracht wurde. „In jedem Jahr kommt der Weihnachtsmann auf eine andere Art und Weise. In diesem Jahr hat uns der MC Rehna unterstützt“, erklärte Torsten Arndt. Die jüngsten und kleinsten Besucher hatten trotzdem ihren Spaß und freuten sich auf den Rauschebart, der wie immer kleine Geschenke mitgebracht hatte.

Wem es nicht besinnlich genug war, konnte sich wenig später vom musikalischen Programm des Rehnaer Stadtchores in der Kirche überzeugen. Hierher bat Chorleiterin Eva Doßmann alle Besucher, um sie mit Liedern auf die Weihnachtsfeiertage einzustimmen. „Eigentlich sollte das Konzert unter freiem Himmel stattfinden, doch die kalte Witterung ließ das nicht zu und die Kirche ist ja auch ein toller Ort für so einen Auftritt“, sagte Arndt, der die Besucher bis in den späten Abend auf dem kleinen Gelände begrüßte.

von Maik Freitag

erstellt am 05.Dez.2016 | 21:00 Uhr

