Marty Karbassion sucht seinen Vater : Auf Spurensuche im Grenzhus

1 von 1 Foto: Volker Bohlmann 1 von 1

Eine Karte, ein Abschiedsgruß auf Zeit, und die Hoffnung auf bessere Zeiten – Marty Karbassion aus Berlin ist auf der Suche nach seinem Vater. Er möchte das wahr machen, wovon er bereits als Teenager träumte: ein Wiedersehen. Geblieben ist ihm bislang nur eine Postkarte und die darauf verfassten Worte „1000 Küsse von mir – dein Papi“.

Am Wochenende führte Marty Karbassion seine Suche ins Grenzhus Schlagsdorf. In den Händen hält er sein Buch. Der Titel: „Letzte Spur Berlin“. Es ist die Geschichte einer seit mehr als 20 Jahren andauernden Suche. Eine Geschichte, in der die Geheimdienste – möglicherweise auch die Staatssicherheit der DDR – mitspielte. Für Marty Karbassion gab es zu viele Fragen. Seine Recherchen begannen: „In der Zeit, wo andere in die Disco gingen, kramte ich in alten Bildern und begab mich auf die Spurensuche. “

In Schlagsdorf findet er offene Ohren, Interessierte, die zuhören und nachfragen, wenn er mit seinen 35 Jahren, Sohn eines Mannes mit iranischen Wurzeln und deutscher Mutter, einerseits sein Buch vorstellt und andererseits möglicherweise auf Hinweise hofft.

Karbassion gewährt in seinem Buch auszugsweise Einblicke in die Tagebücher seines Vaters und fügt die Ergebnisse seiner Recherchen hinzu: „Mit 18 Jahren bin ich im Jahr 2000 in den Iran gereist, um seine Familie und die Kultur kennenzulernen.“

Eben dort begann die Reise von seinem Vater Mehdy – Sohn einfacher Leute, Anhänger der Moskau-treuen Tudeh-Partei, iranischer Flüchtling. Er nahm von dort den Weg in den Westen ohne Aussicht auf einen Job. „An eine Arbeitserlaubnis war nicht zu denken. Er verschob womöglich Autos in Richtung Libanon, geriet auf die schiefe Bahn und kam ins Gefängnis“, berichtet Marty Karbassion. Sechs Monate vor Ende des offenen Vollzugs sei er Hals über Kopf an den Grenzübergang Bornholmer Straße gefahren. „Vor 28 Jahren verließ er dort Berlin. Damit verschwindet er spurlos“, so Karbassion. Indizien geben heute Hinweise auf einen Zweitpass und eine Weiterreise über den Flughafen Berlin-Schönefeld in Richtung Türkei oder ein anderes Drittland.

Monate nach dem Grenzübertritt vermeldete ein Anrufer gegenüber einem Freund den vermeintlichen Tod des Vaters. Ursache: ein Verkehrsunfall in der Türkei. Andererseits würden sich Anhaltspunkte über einen Brief und Nachrichten aus einem Gefängnis kurz vor Ende der DDR finden, so der Autor.

Für Karbassion bleibt Raum für reichlich Spekulationen: „Möglicherweise wusste er mehr vom Ende der DDR, vielleicht war seine Identität aufgeflogen, wurde ihm eine neue gegeben.“ Autor Karbassion hakt nach und führt zahlreiche Gespräche. Einige mit Freunden, andere mit ehemaligen Häftlingen, deren Verrat dem Vater den offenen Vollzug ermöglicht haben soll. Darüber hinaus gibt es noch eine Akte der Staatssicherheit. „Eine vollumfängliche Einsicht wird mir bis heute verwehrt.“

Er setzt nun auf sein Werk und die Auszüge aus dem 300 Seiten umfassenden Tagebuch seines Vaters, eine der wesentlichen Quellen für seine anhaltenden Recherchen. „Sie liefern dem Autor ein facettenreiches Bild“, meint Grenzhus-Leiter Andreas Wagner. Von einem Mann, der einerseits die Idealfigur eines Vaters, andererseits sich in einem ganz anderen Licht darstellt.





von Volker Bohlmann

erstellt am 13.Dez.2016 | 12:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen