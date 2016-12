Wismar : Briten entern Weihnachtsmarkt

vergrößern 1 von 2 Foto: Hans-Joachim Zeigert 1 von 2

Eigentlich war es noch gar nicht richtig hell und nasskalt sowie kühl dazu, als der letzte Kreuzfahrer der Saison gegen 8.30 Uhr die Wendorfer Seebrücke passierte. Etwa eine Halbe Stunde später hatte der 205 Meter lange Schiffsriese namens „Black Watch“ an der Stockholm-Pier des Wismarer Hafens festgemacht. Schon bald darauf war für den größten Teil der insgesamt 666 britischen Passagiere vorweihnachtlicher Landgang angesagt. Die hatten zuvor ihr Frühstück in gewohnt stilvoller Weise und zudem „very british“ zu sich genommen. Indessen harrte auf der kühlen Seebrücke ein harter Kern beständiger Schiffegucker geduldig aus, um sich das letzte Passageerlebnis des Jahres nicht entgehen zu lassen.

„Auch wenn die Vorbeifahrt kaum eine Minute dauert, das Erlebnis ist es wert“, findet einer von ihnen, der Wendorfer Ruheständler Reinhard Bannow. Denn letztendlich sorgen die festgehaltenen Bilder und Videos für entsprechende Nachhaltigkeit.

Von attraktiver Kreuzfahrt kann zu dieser Jahreszeit allerdings nicht gesprochen werden. Denn als Liegestuhlerlebnis an Deck gilt die Route von London durch eine wetterungemütliche Nordsee mit Skagerakpassage und neblig-trüben Ostseehäfen keinesfalls.

Dafür stand diese Reise ganz im Zeichen lebendiger Weihnachtsmarkterlebnisse in verschiedenen Hafenstädten, so unter anderem in Aalborg und Kopenhagen und letztem Anlauf in Hamburg. Dass als Premiere auch noch Wismar Berücksichtigung fand, darf als ehrenvoller Umstand gewertet werden. Auch dann noch, wenn es nur knapp sieben Stunden Landgang gab, der trotzdem noch Busexkursionen nach Rostock, Schwerin und Lübeck möglich machte.

Indessen vollzog Wismars Bürgermeister Thomas Beyer an Bord mit dem üblichen Plakettenaustausch die Erstanlaufs-Begrüßung. Allerdings schrillten nebenbei noch Alarmsignale durch das Schiff. „Sicherheitstraining für Teile der Besatzung“, klärte der norwegische Kapitän Age Danielsen während des gemütlichen Small-Talks in der Observatory Lounge auf.

Ein wenig Zeit blieb dennoch für einen kurzen Schiffsrundgang. Elegantes Dekor, manches gerade erst aufwendig während der letzten Werftzeit aufgefrischt, sorgt auf allen der sieben Passagierdecks für eine entspannte Atmosphäre, die dem Stil eines gemütlichen und überschaubaren, klassischen Kreuzfahrers entspricht. Die 435 Kabinen in 20 unterschiedlichen Kategorien bieten ausreichenden Platz auf dem 1972 als „Royal Viking Star“ in Dienst gestellten Kreuzfahrtschiff der norwegisch-britischen Reederei Fred Olsen Cruise Lines.

Pünktlich um 16 Uhr hieß es unter Salutsalven der Wismarer Schützen und einem Melodienreigen des Shantychores „Blänke“ „Leinen los“ für diese Kreuzfahrtsaison. Damit verbucht Wismars Hafen für 2016 neun Anläufe. Derzeitige Planungen gehen für das kommende Jahr von bisher elf Ankünften aus. Eine Vorplanung für 2018 weist zudem schon 13 Mal Wismar als Kreuzfahrerziel aus.







von Hans-Joachim Zeigert

erstellt am 22.Dez.2016 | 21:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen