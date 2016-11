Seltener Besuch in Wismar : Dänische Minenjäger im Alten Hafen

1 von 1 Foto: Holger Glaner 1 von 1

Erstmals liefen zwei Schiffe der Königlich Dänischen Marine die Hansestadt zu einem mehrtägigen Besuch an. Am Freitagabend machten die beiden Minensuchboote MSD6 Saltholm und MSF1 im Alten Hafen fest, gestern morgen verabschiedeten sie sich in Richtung Fehmarnbelt. Üblicherweise besuchen Schiffe ausländischer Streitkräfte den Hafen Rostock-Warnemünde. Über den Grund des Anlaufs der beiden dänischen Schiffe in Wismar ist nichts bekannt.

von Holger Glaner

erstellt am 14.Nov.2016 | 19:30 Uhr