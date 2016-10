Rehna : Die Krause Glucke ist dabei

1 von 1 Foto: volkr bohlmann 1 von 1

Die „Tage der Pilze“ in der Stadt Rehna können stattfinden. Mit Erleichterung endete die gestrige Pilzwanderung von Schülern und Eltern im Woitendorfer Wald. Sie sammelten an der Seite des Pilzvereinsvorsitzenden Torsten Richter verschiedenste Arten von Waldpilzen. „Die Bedingungen sind nicht gut, aber wir finden etwas“, so Richter. Man habe in diesem Jahr schon ein wenig genauer hinschauen müssen, bevor etwas in den Sammelkorb gelangte. Darin fanden sich gestern Mittag Arten wie Krause Glucke, Steinpilze und Gelbstieliger Dachpilz.

Schüler der Klasse 8a unterstützen das Projekt Pilzausstellung. Diese wird heute in den historischen Gemäuern der Rehnaer Klosteranlage aufgebaut. Am Sonnabend ab 10 Uhr darf geschaut und gefachsimpelt werden. Wer an der öffentlichen Wanderung teilnehmen möchte, der sollte sich wenige Minuten vor 10 Uhr am Langen Haus von Rehna einfinden.

von Volker Bohlmann

erstellt am 21.Okt.2016 | 04:00 Uhr

