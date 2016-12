Unternehmer in Gägelow bestohlen : Diebe stehlen Laster samt Ladung

1 von 1 Foto: Polizei 1 von 1

In MV reißt die Serie von Lkw-Diebstählen nicht ab. So ist von einem gesicherten Betriebshof einer Spedition in Gägelow ein neuwertiger Lkw samt Sattelauflieger gestohlen worden. Er war mit mehreren Tonnen hochwertigen Buntmetall beladen. „Wie die Täter den aufwändig gesicherten Lkw entwendeten, ist gegenwärtig unklar. Der Gesamtschaden wird auf 315 000 Euro geschätzt“, so Marc-Philipp Wohlgebohren von der Polizeiinspektion Wismar. Die Ladung sollte nach Schweden. Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der neuerliche Diebstahl eines Lasters in MV sorgt inzwischen bei Spediteuren für immer mehr Unruhe. „Solche Fälle gehen einem an die Nieren“, sagt der Gägelower Spediteur Manfred Stender. Seit 1991 ist er Unternehmer. Er vermutet, dass im Fall des gestohhlenen Sattelaufliegers Profis am Werk sein könnten. Auch sein Unternehmen wurde bereits das Ziel von Kriminellen. „Auf einer Tour war uns einst eine komplette Ladung von Elektrogeräten gestohlen worden. Der Schaden betrug 24 000 Euro“, sagt Stender gegenüber der SVZ. Aus seiner Sicht werden die Kriminellen immer raffinierter und dreister. „Sie folgen Lastwagen inzwischen direkt ab dem Werk, wo sie beladen werden. Wenn der Fahrer dann eine Pause einlegt, schlagen die Täter zu“, verdeutlicht Stender. Wenig später würden GPS-Sender aus den Fahrzeugen entfernt, damit die Laster nicht geortet werden können.

In den vergangenen Wochen waren in MV unter anderem Betonmischfahrzeuge und Werkstatt-Wagen gestohlen worden. Während Firmenchefs wie Torsten Kuhligk von der TSB Tiefbau GmbH Gadebusch von Diebstählen auf Bestellung ausgehen, kann die Polizei weder bestätigen noch verneinen, dass professionelle Banden am Werk sind.

Für Aufsehen hatte Anfang Dezember der Diebstahl zweier Fahrzeuge mit Spezialtechnik in Schwerin gesorgt. Polizeibeamte kamen den Männern zwar auf die Spur, allerdings konnten die beiden Fahrer flüchten. Wenig später wurden die Lkw auf der A 20 östlich von Wismar gesichtet. Als die Polizei die Fahrzeuge nach einer Verfolgung auf den Rastplatz Selliner See bei Neukloster eskortierte, seien die Fahrer herausgesprungen und geflohen. Die Suche nach den Dieben hält bis heute an. Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin ermittelt in diesem Fall.

Kurz zuvor hatte die Polizei auch drei teure Lkw-Diebstähle in Neustadt-Glewe und Lüttow bei Zarrentin aufnehmen müssen. Dabei handelte es sich um zwei Betonmisch-Lkw und einen Sattelschlepper mit einer Ladung Tischfeuerwerk.

Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) Mecklenburg-Vorpommern steigt die Zahl der Lkw-Diebstähle. „Es gibt noch keine konkreten Zahlen, aber wir können eine deutliche Zunahme feststellen“, sagte ein LKA-Sprecher. Gestohlen würden hochwertige Zugmaschinen, komplette Lastwagen oder auch nur die Sattelzugauflieger. Dafür betrieben professionell vorgehenden Diebe teils einen hohen Aufwand, indem erst Ladungen ermittelt und Standorte ausgekundschaftet würden.

