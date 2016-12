Leserfotos zwischen Dorf Ganzow und Rehna : Eisblumen und stille Momente

vergrößern 1 von 5 1 von 5









Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – die Leser der SVZ sind immer schön aufmerksam in ihrer Heimat unterwegs. Dass die Kamera oder ein fotofähiges Handy sich in der Jackentasche befindet, ist beinahe selbstverständlich. Nur so lassen sich die besonderen Momente im Bild festhalten. Zahlreiche Bilder sendeten die fotobegeisterten Leser an unsere Redaktion. Vielen Dank für Ihr Mitwirken!

Wind und Wellen faszinierten Jacqueline Paruszewski aus Rehna an der Ostseeküste, während Manfred Seibke aus Dorf Ganzow seine Heimatstadt und die Landschaft drumherum nur zu gerne im Bild festhält. Seine Eisblumen entdeckte er beim Winterintermezzo im November.

Marco Fischer hielt die Farben des Herbstes und die des Regenbogens vor den Toren der Stadt Rehna fest. Ein Naturschauspiel, über das sich die Wendorferin Heidi Neuenhoff nicht weniger freute. Manfred Kubicka freute sich über mit Schnee und Eis ummantelte Äste der Obstbäume an der B 104.

Doch auch die Stille am Lankower See hat ihren eigenen Reiz. Jenny Friedrich aus Stove drückte am Ufer des Sees im richtigen Moment auf den Auslöser. Auch in 2017 freuen wir uns über Ihre Schnappschüsse in der Rubrik „Leserfoto“.

von Volker Bohlmann

erstellt am 30.Dez.2016 | 21:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen