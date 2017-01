Freizeitangebot für gadebuscher : Füreinander Feuer und Flamme

vergrößern 1 von 2 Foto: Schloss Dreilützow 1 von 2

Das Schloss Dreilützow ist bereits mehrfach von Kindern der Kirchgemeinden Gadebusch und Rehna besucht worden. Mit seinen Angeboten strahlt diese Einrichtung erfolgreich in die Region.

Auch dieses Jahr bietet Leiter Stefan Baerens die beliebten Vater-Kind-Wochenenden an. „Das Schloss Dreilützow bietet einen Ort und einen Anlass, um hier Väter mit Kindern zusammen besondere Wochenenden verleben zu lassen“, so der Einrichtungsleiter. In vielen Fällen würden Väter weniger Zeit mit ihren Kindern verbringen, als dies die Mütter tun. Klassische Rollenmuster seien längst nicht passé, so Baerens. Voll gepackte Erwerbsbiografien würden Männern einen Großteil der Zeit rauben. Das wertvollste, was Väter aber ihren Kindern schenken könnten, ist gemeinsam verbrachte Zeit, meint er. „Viele Väter haben den Wunsch, mehr mit ihren Kindern zu unternehmen, mehr Zeit mit ihnen zu verbringen. Manchmal fehlen aber einfach ein Anlass, oder eine Idee“, begründet Stefan Baerens die Aktion, die es bereits seit einigen Jahren gibt .

Das erste Wochenende findet vom 24. bis 26. Februar mit dem Thema „Faszination Feuer“ statt. Unter Anleitung des Erlebnispädagogen Harald Jäger wird es vielfältige Aktionen rund um das Feuer geben: Fackeln bauen, Holzschalen brennen, Feuer mit wenigen Hilfsmitteln selbst entfachen, in der Nacht den Feuerkorb schwingen und vieles mehr steht auf dem Programm.

„An den Tagen und am Abend wird auch Zeit sein, dass die Väter miteinander ins Gespräch kommen“, ist sich Baerens sicher.

Der Februar wurde als Zeit gewählt, weil der kalte und dunkle Winter sich für das Motto „Faszination Feuer“ anböte. Angesprochen sind Väter mit ihren 9 bis 14 Jahre alten Kindern.

Im Laufe des Jahres finden weitere Wochenenden für Väter mit Kindern statt. Eines im März ist dem Arbeiten mit Holz gewidmet. Der Mai ist die richtige Zeit, um mit Pfeil und Bogen im Schlosspark zu hantieren und im Oktober gibt es ein Wochenende unter dem Titel „Männer kochen anders“.

Wer Interesse an diesen vom Schloss Dreilützow und Katholischer Familienbildungsstätte Lübeck organisierten Wochenenden hat, kann sich im Schloss Dreilützow anmelden unter der Telefonnummer 038852/50154.

von Peter Täufel

erstellt am 20.Jan.2017 | 21:14 Uhr

