Gadebusch : Kunst gegen das Vergessen

Auf den Spurend der Geschichte wandeln Zehntklässler des Gadebuscher Gymnasiums. Sie bereiten dabei unter anderem eine Ausstellung vor, die am 21. Januar im Grenzhus Schlagsdorf eröffnet werden soll. Unterstützt werden sie bei diesem mehrtägigen Projekt nicht nur von Geschichts-, Philosophie- und Kunstlehrern sondern auch von der Künstlerin Renate U. Schürmeyer. Sie sorgte bereits mit ihrem Projekt „Schutzraum Erinnern“ am Grenzhus Schlagsdorf für Aufsehen und Diskussionen.

Am Rande des Projektes warnte Schürmeyer auch gestern davor, die jüngere deutsche Geschichte nach dem Motto „Das will doch keiner mehr wissen“ verdrängen zu wollen. „Das wäre ein fataler Fehler“, so Schürmeyer. „Für Menschenwürde, Freiheit und Demokratie sind Bürger in der DDR einst auf die Straße gegangen. Diese Werte sind in Gefahr wie manch anderes, was für junge Menschen heute selbstverständlich erscheinen mag“, so Schürmeyer.

Den jungen Leuten des Gadebuscher Gymnasiums werden bei ihren Arbeiten übrigens keine kreativen Grenzen gesetzt. Sie liefern sich, so eine Projektbetreuerin, eine Materialschlacht, lassen beispielsweise Grenzmodelle im Miniformat entstehen und versehen sie mit Botschaften wie Freiheit.

Dass andere einst ihrem Wunsch nach Freiheit und eine damit verbundene Flucht in den Westen mit dem Leben bezahlt haben, verdeutlichte der Leiter des Grenzhuses Dr. Andreas Wagner. Er zeigte den Zehntklässlern in Schlagsdorf beispielsweise, wie die ehemalige innerdeutsche Grenze gesichert war.

„Wir möchten mit Projekten wie diesen Geschichte erlebbar machen und verhindern, dass sie in Vergessenheit gerät“, sagt Lehrerin Susanne Achsnick. Ihre Kollegin Annika Fimmel verweist zudem darauf, dass das Thema Grenze derzeit wieder aktuell ist – siehe Amerika, wo Donald Trump eine neue Mauer entlang der Grenze zu Mexiko hochziehen wolle.





von Michael Schmidt

erstellt am 06.Dez.2016 | 21:06 Uhr