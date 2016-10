Hintergrund zum Erhard-Bräunig-Preis : Preisverleihung am 14. November in Plüschow

1 von 1 Foto: Rathke 1 von 1

Der Erhard-Bräunig-Preis für bürgerschaftliches Engagement wird in diesem Herbst erstmals vergeben. Die Auszeichnung ist mit 5000 Euro dotiert. 46 Namen stehen auf einer Vorschlagsliste. Erhard Bräunig (1945 – 2015) hatte als Landrat von Nordwestmecklenburg, SPD-Landtagsabgeordneter und Kuratoriums-Vorsitzender der Bürgerstiftung der Volks- und Raiffeisenbank eG immer Menschen dazu bewegen wollen, Probleme anzupacken und sich zu engagieren. Damit dieses bürgerschaftliche Wirken von Erhard Bräunig nicht in Vergessenheit gerät und in seinem Sinne fortgeführt wird, vergibt die Bürgerstiftung erstmals den Erhard-Bräunig-Preis. Hinzu kommt eine vom Plüschower Künstler Udo Rathke geschaffene Skulptur. Die Laudatio wird Björn Engholm halten.

von Michael Schmidt

erstellt am 28.Okt.2016 | 05:00 Uhr

