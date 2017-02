Gadebusch : Rätselraten um leeren Tonnenplatz

1 von 1 Foto: Volker bohlmann 1 von 1

Alles ist schick an den sanierten Wohnhäusern in der Schillerstraße in Gadebusch. Farbenfroh gestaltete Häuser, Grünflächen und die Nähe zu den Gärten, alles ist wunderbar, sagen die Mieter der Wohnhäuser Nummer 5 bis 9. „Ein Rätsel bleibt allerdings dieser gepflasterte Platz mit Gitterzaun“, sagt eine Bewohnerin des Hauses Nummer 5. Im August 2016 angelegt und eingezäunt, fehlt anscheinend jedes Nutzungskonzept. „Eigentlich sollten dort die Mülltonnen für alle Aufgänge stehen. Nun passiert nichts“, erzählt die Gadebuscherin am Heißen Draht der SVZ. Als die Redaktion vor Ort kommt , finden sich weitere Bewohner ein und verdeutlichen, dass sie eigentlich nie für die Platzierung der Tonnen zwischen den Häusern waren. „Dort an der Straße stehen sie gut“, erzählen die Anwohner. Weitere Argumente folgen: Geruchsentwicklung an warmen Tagen und eine daraus resultierende Beeinträchtigung vor den Küchen- und Schlafzimmerfenster. Ein Problem, das auf einer Mieterversammlung angesprochen wurde. „Eine Antwort gab es bislang nicht“, heißt es.

Heike Post, Geschäftsführerin der Wohnungsgesellschaft Radegasttal, kennt die Problematik: „So schön wie wir uns das vorgestellt haben, ist es aus Mietersicht anscheinend nicht.“ Man habe alle Bedenken der Anwohner aufgenommen und dabei erkannt, das sowohl die Argumente der WGR und als die der Mieter grundsätzlich ihre Berechtigung hätten. „Unser Anliegen bestand darin, dass die Müllbehälter aus dem öffentlichen Straßenbild verschwinden“, sagt Post. Somit wurde im August vergangenen Jahres der Stellplatz geschaffen. Probleme, dass die Entsorgungsfahrzeuge aufgrund falsch parkender Pkw nicht zum Stellplatz der Tonnen gelangen, kämen hinzu. In Summe all der Anregungen werde man jetzt über einen neuen Stellplatz in Straßennähe nachdenken. „Es macht keinen Sinn, die Tonnen umzustellen, wenn es die Mieter so nicht wünschen. Nach der Winterperiode werden wir mit den Arbeiten beginnen und die Umzäunung weiter nutzen“, sagt Post. Darüber hinaus sei es schwierig, geeignete Flächen für Tonnen und deren Abfahrt anzulegen. Diese müssen sich außerhalb öffentlicher Bereiche befinden. Das sei u.a. ein Grund, der dazu führte, dass im Friedrich-Schiller-Ring der Wäscheplatz mit Einführung der Gelben Tonnen verkleinert werden musste, so Post. Auf all diese Entwicklungen habe die Wohnungsgesellschaft Radegasttal nur reagieren können. „Die Entsorgungsunternehmen sprechen ihre Entscheidungen nicht mit uns ab“, sagt die Geschäftsführerin der WGR.

Des Weiteren gab es Startschwierigkeiten bei der Müllentsorgung Anfang 2017. Dem voraus ging ein Wechsel des Entsorgungsbetriebes beim Abfallwirtschaftsverband Nordwestmecklenburg (SVZ berichtete). In der Folge wurden beispielsweise die vollen Restabfalltonnen aus Sackgassen nicht abgefahren. Ein Problem, mit dem die Anwohner auch in der Schillerstraße mit der Inbetriebnahme des neuen Tonnenstellplatzes konfrontiert worden wären (Lesen Sie auch Seite 10).





von Volker Bohlmann

erstellt am 02.Feb.2017 | 21:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen