Pfiffige Idee aus Schlagsdorf : Schule erhält Umwelt-Sonderpreis

Die Schule Schlagsdorf ist beim landesweiten Ideenwettbewerb „Unser Klima braucht Dich“ der naturwind schwerin GmbH ausgezeichnet worden. Die Idee von vier Achtklässlerinnen, wonach jeder Schüler der Schule einen Baum pflanzen möge, bedachte die Jury mit einem Sonderpreis und 500 Euro Preisgeld. „Eine tolle Aktion, wenn jeder Schüler einen Baum zieht und auspflanzt. Denn viele Bäume schützen das Klima“, lobte die Jury.

Der Klimawettbewerb wurde zum Tag der Erneuerbaren Energien gestartet und war in vier verschiedenen Kategorien ausgeschrieben. Gefragt waren Ideen für die Umsetzung der Pariser Klimaziele hier in MV. Zudem fand ein Kreativwettbewerb zum Thema Klimaschutz statt. „Der Wettbewerb hat gezeigt, dass viele junge Menschen in unserem Land sich um den Klimawandel und dessen Auswirkungen sorgen“, sagte naturwind-Sprecherin Claudia Röhr.

Der Klimawettbewerb ist mit insgesamt 20 000 Euro einer der höchstdotierten Umweltpreise Mecklenburg-Vorpommerns.

von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 06.Mai.2017 | 21:00 Uhr