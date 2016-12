Jugendarbeit in Gadebusch : Streit Freizeithaus verschärft sich

1 von 1 Foto: Michael Schmidt 1 von 1

Die Zukunft des Gadebuscher Freizeithauses wird immer mehr zu einem Politikum. So macht der Gadebuscher Bürgermeister Ulrich Howest den Leitenden Verwaltungsbeamten Matthias Jankowski nun auch direkt für die Misere mitverantwortlich. Dieser habe in den vergangenen Monaten trotz dreier Nachfragen erklärt, dass es keine direkte Regelung gebe, welche Institution bei Auflösung das Vereinsvermögen erhalte. Er gehe im Ergebnis davon aus, dass der Landkreis Nordwestmecklenburg verpflichtet sei, das Gebäude zurück in sein Eigentum zu nehmen. Nun wurde bekannt, dass das Freizeithaus im Falle der Vereinsauflösung laut Satzung an einen Wohlfahrtsverband fällt.

„Auf diese Aussage habe ich vertraut. Hätten wir das von Anfang gewusst, hätten wir uns auch anders positioniert. Es kann nicht die Aufgabe eines ehrenamtlichen Bürgermeisters sein, nun auch noch die Arbeit eines Amtes zu übernehmen“, kritisiert Howest.

Die Gadebuscherin Luise Krüger erneuerte gestern die Kritik der Linken gegen die Verwaltungsspitze und den Vereinsvorsitzenden Rico Greger. Sie hätten schon vor Monaten darauf aufmerksam machen müssen, dass das Freizeithaus an einen Wohlfahrtsverband fallen könnte. „14 Tage vor Jahresende ist die Stadt nun zum Bittsteller beim Landkreis degradiert worden. Das war absolut nicht nötig, Souveränität sieht anders aus“, so Krüger. Sowohl der Vereinsvorsitzende als auch der Leitende Verwaltungsbeamte hätten schlampig gearbeitet, bemängelt Krüger.

Der Verwaltungschef Matthias Jankowski wies Kritik aus Reihen der Linken bereits zurück. Der Vereinsvorsitzende Rico Greger dürfte sich nach der erneuten Kritik in seiner Auffassung bestätigt fühlen, dass die Linke „Unruhe beim Thema Freizeithaus hinein bringe“. Er betonte, dass die Jugendsozialarbeit in Gadebusch auch nach der beschlossenen Vereinsauflösung zum Jahresende weitergehe – dann mit dem DRK. „Es findet sich eine gemeinsame Lösung mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt“, sagte Rico Greger. Nach seinen Angaben ist der Kinder- und Jugendfreizeit e. V. in der jetzigen Form nicht mehr überlebensfähig gewesen und wäre in die Insolvenz gerutscht. „Deshalb hatte die Mitgliederversammlung die Auflösung des Vereins zum Jahresende beschlossen“, verdeutlicht Greger. Der Landkreis verfügt über ein Rückkaufrecht des Freizeithauses, eine Rücknahmepflicht existiert nicht.



von Michael Schmidt

erstellt am 15.Dez.2016 | 21:04 Uhr