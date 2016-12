Weihnachtsmarkt : Ab heute leuchtet Güstrow wieder

vergrößern 1 von 2 Foto: Archiv 1 von 2

Weihnachtsstimmung jetzt endlich auch in Güstrow. Mit Verspätung wird heute die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt eingeschaltet. Und auch der Weihnachtsbaum auf dem Markt wird erstmals im Lichterglanz erstrahlen. Eigentlich sollte Güstrow schon seit dem 1. Advent leuchten. Doch die Barlachstadt war den Filmleuten entgegengekommen, die bis zum Wochenende den NDR-Fernsehfilm „Der Sohn“ in Güstrow gedreht haben (SVZ berichtete), und hatte die Beleuchtung bis dahin ausgelassen. Jetzt wird es also festlich. Rechtzeitig zum Auftakt des Güstrower Weihnachtsmarktes am Freitag. Heute beginnt zudem der Aufbau der Marktstände.

Unter dem Motto „Wir bringen Güstrow zum Leuchten“ findet der Weihnachtsmarkt vom 9. bis 18. Dezember auf dem Marktplatz statt. Der veranstaltende Gewerbeverein Güstrow hatte im Vorfeld Sponsoren für die Weihnachtsbeleuchtung, die immer hohe Kosten verursacht, gesucht. „Das war sehr erfolgreich. Viele Händler ziehen mit und setzen sich für eine schöne Innenstadt in der Weihnachtszeit ein“, sagt Axel Wulff, Vorsitzender des Gewerbevereins.

Nächsten Sonnabend steht von 10 bis 16 Uhr ein UPS-Christmas Truck auf dem Weihnachtsmarkt in Güstrow – eine gemeinsame Aktion mit dem Gewerbeverein. Dort können Besucher ihr nicht mehr gebrauchtes Spielzeug für das Frauenschutzhaus und das Projekt „Leuchtturm“ in Güstrow spenden. Bis Heiligabend nehmen auch UPS-Zusteller in Güstrow und Umgebung Spielsachen entgegen oder man kann direkt bei UPS in Kritzkow spenden (Gewerbestraße 22, E-Mail UPSChristmasTruck@havaspr.com). Am Sonntag, dem 18. Dezember, ist ein großes Finale geplant. Der Rotary Club Güstrow wird an diesem Tag Kerzen für einen guten Zweck verkaufen. Abends sollen die Güstrower dann mit diesen Kerzen den Markt zum Leuchten bringen und für eine weihnachtliche Stimmung sorgen. Ab 17 Uhr gibt es dazu auf der Bühne ein Abschlussprogramm mit dem Weihnachtsmann.

Programm Güstrower Weihnachtsmarkt 2016:

Freitag, 9. Dezember

15 Uhr, Baumschmücken mit dem DRK-Hort „Stelzenvilla“

18 Uhr, Eröffnung des Weihnachtsmarktes, danach Weihnachtssingen mit „Otto von Ossen“

Sonnabend, 10. Dezember

10 bis 16 Uhr, Güstrower spenden Spielsachen, eine Aktion von UPS und dem Gewerbeverein Güstrow

15 Uhr, „Eine Reise mit dem Raben Scholli“

16 Uhr, Übergabe der Spenden durch UPS und Gewerbeverein, anschließend Weihnachtsmannsprechstunde

19.30 Uhr, Glühweinparty

Sonntag 11. Dezember

15 Uhr, „Step attack“

16 Uhr, Weihnachtsmannsprechstunde

17 Uhr, „Weihnachtssingen im Kerzenschein“ in der Pfarrkirche, Güstrower Kantorei

Montag, 12. Dezember

15 Uhr, Weihnachtsmärchen mit DRK Hort „Stelzenvilla“

16 Uhr, Weihnachtsmannsprechstunde

Dienstag, 13. Dezember

15.30 Uhr, Weihnachtsprogramm mit der Grundschule „G.-F.-Kersting“

16 Uhr, Weihnachtsmannsprechstunde

Mittwoch, 14. Dezember

16 Uhr, Güstrower Carnevalsclub und der Chor der „Schule am Inselsee“, danach Weihnachtsmannsprechstunde

17 Uhr, „Weihnachtssingen im Kerzenschein“ mit den „Güstrower Mädels“ in Pfarrkirche

18 Uhr, Weihnachtssingen mit „Otto von Ossen“

Donnerstag, 15. Dezember

16 Uhr, „Step attack“, anschließend Weihnachtsmannsprechstunde

Freitag, 16. Dezember

16 Uhr, GCC und der Chor der „Schule am Inselsee“, danach Weihnachtsmannsprechstunde

Sonnabend, 17. Dezember

14.30 Uhr, Glockenspielkonzert mit Olaf Sandkuhl

16 Uhr, Weihnachtsmannsprechstunde

19.30 Uhr, Glühweinparty

Sonntag, 18. Dezember

ab 14 Uhr, Charity-Aktion des Rotary Club Güstrow und des Gewerbevereins Güstrow

15 Uhr, „Weihnachtssingen im Kerzenschein“ mit dem „Kleinen Chor“ in der Pfarrkirche

von Jens Griesbach

erstellt am 07.Dez.2016 | 05:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen