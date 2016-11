A19 nach Unfall gesperrt : Auto fährt auf Wohnmobil auf und fliegt in Waldstück

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Nach ersten Informationen soll eine Mercedes S-Klasse in der weitläufigen Kurve zwischen den Anschlussstellen Malchow und Linstow in ein Wohnmobil gerast sein. Anschließend katapultierte die Nobelkarosse über die Böschung und einen dortigen Zaun in das dahinterliegende Waldstück. Einsatzkräfte trafen schnell an der Unglücksstelle ein, zwei Verletzte werden versorgt, wegen einer 11-Liter-Gasflasche besteht derzeit noch Explosionsgefahr.

Weitere Informationen folgen in Kürze

von Susan Ebel/dibu

erstellt am 18.Nov.2016 | 21:06 Uhr

