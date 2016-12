Straßenbau in Zehna : Bürger springen für Gemeinde ein

1 von 1 Foto: Jens Griesbach 1 von 1

Bemerkenswerter Straßenbau im kleinen Dorf Braunsberg: Wenn die Gemeinde kein Geld hat, springen halt die Bürger ein. Die Gemeinde Zehna, zu der Braunsberg gehört, ist chronisch pleite. Aber jetzt bot sich die Chance auf Fördermittel für die dringend erforderliche Sanierung der maroden Dorfstraße in Braunsberg. Doch die dafür notwendigen Eigenmittel sind im Haushalt der Gemeinde nicht vorhanden. „Wir wollen aber weiterkommen“, sagte sich Bürgermeister Fred Lange und aktivierte die Einwohner von Braunsberg. Anwohner, Grundstückseigentümer und Landwirte stellten jetzt die Eigenmittel zur Verfügung. „Sie zahlen alle freiwillig“, unterstreicht Lange.

Im Vorfeld hatte Lange Einwohnerversammlungen einberufen und Einzelgespräche geführt – mit dem Ergebnis, dass ein Großteil der Einwohner die ca. 26 000 Euro Eigenmittel übernimmt. Diese Summe werde aufgeteilt unter 40 Parteien, informiert Lange. „Die Braunsberger haben die Notwendigkeit der Straßensanierung eingesehen. Wir haben tolle Gespräche geführt. Ich bedanke mich bei den Einwohnern, dass sie mitmachen“, sagt der Bürgermeister. Und er schiebt hinterher: „Sonst hätten wir die Straße nicht bauen können.“

Laut Bürgermeister werde der Straßenbau jetzt von fast allen Braunsbergern getragen. „So können wir die Lasten auf viele Schultern verteilen und es ist deshalb erträglich für die Leute“, sagt Lange. Insgesamt kostet die Baumaßnahme knapp 270 000 Euro. 90 Prozent davon werden über den ländlichen Wegebau gefördert. Den Rest trägt die Gemeinde – oder wie jetzt eben die Braunsberger. Der 1. Bauabschnitt ist schon in vollem Gange. Auf 675 Meter Dorfstraße soll schon jetzt die neue Tragschicht aufgebracht werden. Ein zweiter Bauabschnitt folgt Anfang 2017. Dann sind noch einmal 175 Meter Straße dran. „Bisher hatten wir die Straße immer nur geflickt. Wenn nächstes Jahr alles fertig ist, ist Braunsberg mit dem Straßenbau durch“, sagt Lange.



Im Frühjahr beginnt Straßenbau in Neuhof

Auch die Straße von Zehna nach Neuhof, knapp zwei Kilometer lang, will der Bürgermeister nach dem Beispiel von Braunsberg sanieren. Auch in Neuhof hat Lange dafür bereits Versammlungen abgehalten und Einzelgespräche geführt. Im Frühjahr soll der Straßenbau beginnen. „Und die Neuhofer sowie die Anlieger der Straße haben sich bereit erklärt, ebenfalls die Eigenmittel der Gemeinde zu tragen“, sagt Lange. Auch hier gibt es wieder eine 90-prozentige Förderung. Die Gesamtkosten für die Straße betragen rund 634 000 Euro. „Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte und auch die Kirche beteiligen sich an den notwendigen Eigenmitteln“, so Lange und spricht ihnen eine großen Dank aus, auch im Namen der Teilnehmergemeinschaft des Bodenordnungsverfahrens. „Ich bin sehr froh. Wenn wird die Straßen in Braunsberg und die nach Neuhof geschafft haben, haben wir alle Hauptstraßen in der Gemeinde einmal durchsaniert“, sagt der Bürgermeister.



