Die „Verlobungsinsel“ im Nebeltal

Wir suchen das schönste Foto Ihres persönlichen Lieblingsplatzes in der Region Güstrow, Laage, Krakow am See im Monat November für den SVZ-Kalender 2018. Es läuft die zweite Runde für diesen Monat. Unser heutiger Vorschlag stammt aus der Kamera von Gabi Riech aus Kuchelmiß. Sie schreibt dazu: „Das Nebeltal zwischen Kuchelmiß und Krakow ist ein sehr idyllischer Ort. Man trifft mich dort oft zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Die Kamera ist natürlich immer dabei. Flora und Fauna sind dort einzigartig. Und für Entspannung braucht man nichts zu bezahlen. Diese kleine Insel in der Nebel wird auch Verlobungsinsel genannt. Ich erinnere mich gerne an die Worte vom Kutscher Heinrich: ,Männer ihr müsst eure Frauen hinübertragen. Aber beeilt euch! Sie werden schwerer.’ Auch meine Schwester verlobte sich an diesem Ort. Sie feierte dieses Jahr ihre Silberne Hochzeit. Wenn das nichts heißt!“

