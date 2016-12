Schloss Güstrow : Ein Jahr Berufsfindung im Schloss

1 von 1 Foto: Janine Beyer 1 von 1

Mit 18 Jahren steht ihr die Welt noch offen und es scheint schwierig, zwischen all den Möglichkeiten zu entscheiden. Was Charlotte Grober schon weiß: Sie mag Kunst und Politik. In beiden Fächern legte sie am Fridericianum-Gymnasium in Schwerin ihre Abiturprüfung ab. In Richtung Kunst orientiert sie sich nun weiter – vorerst. Sie entschied sich für ein Jahr Bundesfreiwilligendienst im Schloss Güstrow.

Das bedeutet natürlich auch ein wenig Büroarbeit, aber dann kommen die interessanten Tätigkeiten: Ausstellungen vorbereiten, selber Führungen veranstalten und bei der Museumspädagogik Schulklassen betreuen. „Ich habe schon mal ein Praktikum gemacht, bei dem ich Kinder mit Behinderungen betreut habe“, erzählt sie. „Und ich kann basteln.“ Sogar richtig kunstvoll, denn seitdem im Schloss ein Origami-Kurs angeboten wurde, ist sie Feuer und Flamme für die japanische Papierfaltkunst. Bei den Kindern dürfte das Eindruck schinden. Auch als Aufsicht betätigt sich Charlotte Grober gelegentlich. Dann rettet sie die Gemälde vor dem Blitzlicht unbedachter Fotografen.



Malen, wandern und Museen besuchen

Vor allem für klassische Gemälde kann sich die 18-Jährige begeistern. An vielen Ausstellungsstücken im Güstrower Schloss gefällt ihr, dass sie besonders lebendig wirken. „Ich mag zwar auch abstrakte Kunst, aber die gegenständlichen Bilder finde ich schöner“, urteilt sie. In ihrer Freizeit schwingt sie gerne selbst den Pinsel. Sie malt vor allem Stillleben und Landschaften mit Kreide, Bleistift oder in Öl. Nur Acrylfarben seien lästig. „Wenn sie alt werden, stinken sie. Das habe ich ungünstigerweise in meinem Zimmer herausgefunden.“

Das Interesse an der Kunst stamme aus ihrer Familie. Auch ihre Eltern und ihre ältere Schwester schätzen Museumsbesuche. Auf ihren Familienreisen nach Schottland, Irland oder zur Oma nach München durften entsprechende Ausflüge nicht fehlen. Der jüngere Bruder interessiert sich für Sport. Ihm dürften die Wanderurlaube durch die Alpen und durch Norwegen entgegengekommen sein.

So schön Charlotte Grober das Güstrower Schloss auch findet, es war nicht die einzige Adresse, an der die Abiturientin nach dem Schulabschluss anklopfte, um sich weitere Schritte für ihre berufliche Laufbahn zu überlegen. Um erst einmal mögliche Prakikumsstätten zu finden, kontaktierte sie die Jugendbauhütten in Wismar, eine Einrichtung der Deutschen Stiftung für Denkmalpflege. Über die dort erhaltene Adressliste bewarb sie sich neben Güstrow auch in Schwerin. Im Schweriner Schloss wurde der Praktikumsinhalt allerdings kurzfristig geändert und im Schweriner Museum war der Platz schon besetzt. So kam sie nach Güstrow. Ihren Wohnsitz in Schwerin hat sie behalten. Das Pendeln mache ihr allerdings nichts aus. „Im Zug kann ich gut lesen“, nimmt sie es leicht.



Vielfältige Berufsmöglichkeiten

Die Vergütung für ihren Einsatz im Güstrower Schloss erfolgt über die Zentrale des Bundesfreiwilligendienstes. Unabhängig davon nimmt sie während ihres Praktikums an Seminaren im Bereich Restaurierung teil. Dort erlernt sie praktische Techniken wie Fachwerkhäuser ausfachen und Wände verputzen.

Eine Ausbildung zur Restaurateurin als Vorbereitung auf ein entsprechendes Studium, ein Studium in Richtung Produktdesign, Grafikdesign oder Illustrationen oder über ein Politikstudium die Geschicke des Landes lenken – all das kann sich die 18-jährige Charlotte Grober für ihre berufliche Zukunft vorstellen. Dazu passt ein schönes Sprichwort: Kommt Zeit, kommt Rat.

von Janine Beyer

erstellt am 23.Dez.2016 | 05:00 Uhr