Lieblingsplatz : Fantastischen Sonnenuntergang festgehalten

Wir suchen das schönste Foto Ihres persönlichen Lieblingsplatzes in der Region Güstrow, Laage, Krakow am See im Monat November für den SVZ-Kalender 2018. Unser heutiger Vorschlag stammt aus der Kamera von Wilfried Nickel aus Güstrow. Er schreibt dazu: „Mein Lieblingsplatz in Güstrow ist der Strand am Inselsee. Abends kann man dort einen fantastischen Sonnenuntergang beobachten.“ Der Inselseestrand ist nicht nur Güstrows beliebteste Badestelle im Sommer, sondern auch im Herbst und Winter das Ziel von Ausflügen und ausgiebigen Spaziergängen. Ein heißer Favorit also für unseren Kalender! Aber darüber entscheiden letztendlich Sie, liebe Leser. Am Ende des Monats küren Sie mit Ihrer Stimme den Monatssieger.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

• Die Auflösung der Fotos sollte mindestens 300 dpi hoch sein – fotografieren höchster Auflösung

• Fotos im Querformat

• Fotos nie bearbeiten

• Bildtext mitliefern: was auf dem Foto zu sehen ist, wo fotografiert und warum gerade dieses Motiv gewählt wurde

• Namen, Anschrift und Telefonnummer unbedingt vermerken

• Bilder an guestrow@svz.de, Kennwort: Fotoaktion oder unser Online-Formular nutzen

• Monatssieger werden vorgestellt

• jeder Teilnehmer kann nur einmal Monatssieger werden

• Mit der Teilnahme stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen für Fotoaktionen zu, die Sie unter AGB auf svz.de finden oder in unserer Redaktion einsehen können.

