SVZ-Leserfoto-Aktion : Freien Kopf durch Fotografieren

„Der Krakower Turm ist einen Ausflug wert, die Aussicht ist einfach super“, schrieb Peter Koerner zu seinem Vorschlag für ein Motiv im SVZ-Leserkalender 2018. Und der Güstrower hatte Recht: Mehr Leser als für alle anderen Wochenfotos zusammen stimmten für sein romantisches Bild, aufgenommen in spätabendlicher Stunde. „Ich kam gerade mit meiner Freundin aus Serrahn, meiner alten Heimat, und habe übers Wasser hinweg den leuchtenden Turm gesehen. Ein Stativ hatte ich nicht dabei, aber ich dachte, den musst du ablichten“, berichtet der in Wilsen Aufgewachsene, wie das Bild zustande kam. In Höhe des Mühlenbergs habe er sich in Position gebracht und für die erforderliche Langzeitbelichtung die Kamera auf einen Betonklotz gelegt. „Und dann immer mehr Zeit hinzugegeben. Man muss ja aufpassen, die Iso-Zahl nicht zu hoch zu fahren, sonst vergrieselt das Bild so“, ist sein Tipp für andere Hobbyfotografen.

Auf seine neue Nikon D7200 schwört der 48-Jährige, der im Laager Airbagwerk Sachbearbeiter für den Export ist. Vorher habe er eine so genannte Bridge-Kamera gehabt – auch nicht schlecht, aber mit der Spiegelreflex könne man einfach mehr machen. Zur Fotografie kam er erst vor drei Jahren. „Meistens gehe ich raus in die Natur, traue mich inzwischen an Tiere immer dichter ran“, erzählt der Naturfreund, der ehrenamtlich in der Wildtierhilfe mitarbeitet. Geradezu süchtig sei er inzwischen auf das Fotografieren. „Da kann ich nach den vielen Zahlen im Büro schön runterfahren, kriege ich den Kopf frei.“

von Eckhard Rosentreter

erstellt am 05.Mai.2017 | 21:00 Uhr