Städtebaufördermitteln : Haus für „Schlossgeister“ wird saniert

Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung hat jetzt der Sanierung der Kindertagesstätte „Die kleinen Schlossgeister“ in Güstrow im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Altstadt“ der Barlachstadt zugestimmt und die geplante Maßnahme als förderfähig anerkannt. Die Kita des Volkssolidarität-Kreisverbandes am Franz-Parr-Platz befindet sich in einem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude, das dringend sanierungsbedürftig ist. Die Stadtvertretung hatte jüngst in ihrer Prioritätenliste die „Schlossgeister“ neben dem Klosterhof als wichtigstes Vorhaben im Programm der Städtebauförderung 2017 eingeordnet.

Es ist daher vorgesehen, in den kommenden beiden Jahren Mängel an der äußeren Gebäudehülle im Rahmen einer umfassenden Sanierung zu beheben und auch das Gebäudeinnere den heute üblichen Anforderungen zur Nutzung als Kinderbetreuungseinrichtung entsprechend auszubauen. Im Einzelnen sollen das marode Dachmaterial erneuert sowie Haustür und Fenster aufgearbeitet werden. Im Inneren des Gebäudes müssen verschiedene Brandschutzmaßnahmen vorgenommen werden, um den aktuellen rechtlichen Vorgaben gerecht zu werden.

Das Schweriner Ministerium unterstützt laut eigenen Angaben die Sanierung mit rund 549 000 Euro aus Mitteln der Städtebauförderung. Damit ist eine aus Sicht der Barlachstadt wesentliche Voraussetzung für den Sanierungsstart 2017 erfüllt. Die förderfähigen Gesamtausgaben werden mit knapp 916 000 Euro beziffert.



von Eckhard Rosentreter

erstellt am 31.Dez.2016 | 05:00 Uhr