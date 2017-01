Leserfoto-Wettbewerb : Ihre schönsten Lieblingsplätze der vergangenen drei Monate

vergrößern 1 von 12 Foto: Meinolf Drüeke 1 von 12























Ein Viertel Jahr sucht SVZ die persönlichen Lieblingsplätze der Leser in der Region Güstrow, Krakow am See und Laage. Mit Steffen Hoffmann, Gabi Riech und Manuela Rünger stehen auch die ersten Monatssieger fest. Sie haben sich einen Platz im exklusiven SVZ-Jahreskalender 2018 gesichert. Viele weitere Bilder haben uns in den vergangenen drei Monaten erreicht, doch nicht jeder kann gewinnen. Wir wollen Ihnen die tollen Fotos der SVZ-Leser aber nicht vorenthalten – hier eine Auswahl zum inspirieren und schwärmen.

von cawe

erstellt am 20.Jan.2017 | 05:00 Uhr