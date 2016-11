Mein Lieblingsplatz : Leserfoto-Aktion geht in eine neue Runde

1 von 1 Foto: Rüdiger Struve 1 von 1

Mit Steffen Hoffmann ist der erste Monatssieger unserer großen Leserfoto-Aktion „Mein Lieblingsplatz“ gekürt, nun geht es in die nächste Runde. Wir suchen das schönste Foto Ihres persönlichen Lieblingsplatzes in der Region Güstrow, Laage, Krakow am See im Monat November. Da darf eine gewisse Prise Herbst natürlich nicht fehlen. Das dachte sich auch der Gutower Rüdiger Struve und sendete ein Foto der Badestelle in Gutow am Inselsee ein.

Von hier aus habe man morgens und abends eine schöne Aussicht, schreibt Rüdiger Struve zu seinem Motiv. „Viele Einwohner und Angelfreunde nutzen diesen Platz um zu verweilen“, beschreibt er seinen Lieblingsplatz und wird damit zu unserem ersten Wochensieger im Monat November. Wenn auch Sie, liebe Leser, ein tolles Foto ihres Lieblingsplatzes haben, dann senden Sie es ein. Wir freuen uns auf ihre Motive.

So geht’s



Wir suchen die besten Hobbyfotografen mit den schönsten Motiven unter dem Motto „Mein Lieblingsplatz“. Ein Jahr lang küren wir jeweils einen Wochensieger und Sie dürfen wieder am Monatsende – im Internet oder telefonisch – entscheiden, wer das schönste Foto des Monats geschossen hat.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

• Die Auflösung der Fotos sollte mindestens 300 dpi hoch sein – fotografieren höchster Auflösung

• Fotos im Querformat

• Fotos nie bearbeiten

• Bildtext mitliefern: was auf dem Foto zu sehen ist, wo fotografiert und warum gerade dieses Motiv gewählt wurde

• Namen, Anschrift und Telefonnummer unbedingt vermerken

• Bilder an guestrow@svz.de, Kennwort: Fotoaktion oder unser Online-Formular nutzen

• Monatssieger werden vorgestellt

• jeder Teilnehmer kann nur einmal Monatssieger werden

• Mit der Teilnahme stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen für Fotoaktionen zu, die Sie unter AGB auf svz.de finden oder in unserer Redaktion einsehen können.

von Caroline Weißert

erstellt am 07.Nov.2016 | 12:00 Uhr

