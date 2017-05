Leserfoto-Aktion : Das sind unsere Wochensieger im April?

vergrößern 1 von 4 Foto: Lisa Ripperger 1 von 4







Ganz unterschiedlich fielen die Motive in unserer großen SVZ-Leserfoto-Aktion in diesem Monat aus. Wir fassen für Sie noch einmal unsere Wochensieger aus dem Monat April zusammen.

Naturfreund Wolfgang Lange fotografierte beispielsweise liebestolle Moorfrösche in seinem Teich in Neu Mierendorf. Peter Körner versucht indes sein Glück in diesem Monat mit einer Langzeitbelichtung in Krakow am See. Ihm gelingt es die Abendstimmung mit Blick auf den Krakower See mit dem Jörnberg im Bild einzufangen. Eine Schwarz-Weiß-Aufnahme schickte uns Hobbyfotograf Christian Mroch. Für den Güstrower strahlt der Tiefe Ziest bei Vietgest eine ganz besondere Ruhe aus.

Lisa Ripperger ist die vierte im Bunde und damit unsere aktuelle Wochensiegerin. Von Reimershagen aus fotografierte sie ihren Heimatort und Lieblingsplatz Groß Breesen. „Groß Breesen ist mein Lieblingsplatz, da ich da als Kind aufgewachsen bin und meine Kinder jetzt auch da aufwachsen“, erklärt sie ihre Bilderauswahl. Ein Hingucker ist sicher die besondere Wolkenformation über ihrem persönlichen Lieblingsplatz in der Region Güstrow, Laage und Krakow am See.

Vielleicht ist eine Inspiration für Sie dabei und auch sie beteiligen sich an unserer großen Leserfoto-Aktion. Die Monatssieger sichern sich einen Platz in unserem exklusiven Jahreskalender 2018.

Im Internet auf www.svz.de/lieblingsplatz finden Sie, liebe Leser, alles über unsere Leserfoto-Aktion – Porträts unserer Monatssieger, eine Bildergalerie mit all unseren Wochensiegern und ein Mitmachformular, damit vielleicht auch Sie mit dem Foto ihres Lieblingsplatzes in unserem Jahreskalender 2018 abgedruckt werden. Wir freuen uns auf ihre Fotos.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

• Die Auflösung der Fotos sollte mindestens 300 dpi hoch sein – fotografieren Sie in der höchster Auflösung

• Fotos im Querformat

• Fotos nie bearbeiten

• Bildtext mitliefern: was ist auf dem Foto zu sehen, wo wurde das Foto aufgenommen und warum wurde gerade dieses Motiv ausgewählt

• Namen, Anschrift und Telefonnummer bitte unbedingt vermerken

• Bilder an guestrow@svz.de, Kennwort: Fotoaktion oder unser Online-Formular nutzen

• jeder Teilnehmer kann nur einmal Monatssieger werden

• jeder Monatssieger wird vorgestellt

• Mit der Teilnahme stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen für Fotoaktionen zu, die Sie unter AGB auf svz.de finden oder in unserer Redaktion einsehen können.

von Caroline Weißert

erstellt am 03.Mai.2017 | 10:21 Uhr