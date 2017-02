SVZ-Leserfoto-Aktion : Mit der Glaskugel die Leser erobert

vergrößern 1 von 2 Foto: Caroline Weißert 1 von 2

Zunächst sah es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus, doch am Ende setzte sich Yvonne Kaehler mit ihrem Foto in der Gunst der SVZ-Leser durch. Unglaubliche 599 Stimmen – aus Ted-Voting und Onlineabstimmung – konnte die 32-Jährige auf sich vereinen. Damit schaffte es ihr „Blick durch die Glaskugel“ in unseren exklusiven SVZ-Jahreskalender 2018.

Vor rund drei Jahren hat die gebürtige Güstrowerin das Fotografieren für sich entdeckt. „Ich war längere Zeit arbeitssuchend und habe darum einen Fernkurs zum geprüften Grafikdesigner gemacht. In einer Einheit ging es um Fotografie und da bin ich dann – damals noch mit meiner kleinen Digitalkamera – einfach losgezogen“, erinnert sich Yvonne Kaehler. Das Knipsen hat es der 32-Jährigen seither angetan. Viel probierte sie mit der Digitalkamera aus, bis sie an ihre technischen Grenzen stieß.

„Irgendwann wollte ich einfach mehr und habe mir eine Spiegelreflex-Kamera gekauft“, sagt Yvonne Kaehler. Gleich am ersten Abend sei sie losgezogen und habe Langzeitbelichtungen getestet. „Das Ergebnis hat zwar nicht so ausgesehen, wie es sollte, aber es war ein erster Schritt“, beschreibt die junge Frau ihre ersten Gehversuche. Losgehen und ausprobieren sei dabei stets ihre Devise gewesen, sagt die Güstrowerin.

Besonders Landschaften und die Babyfotografie haben es Yvonne Kaehler angetan. „Landschaften sind vielseitig, verändern sich im Verlauf der Jahreszeiten – das gefällt mir“, erklärt sie und fügt hinzu: „Selbst hier in der Region finden sich viele Motive.“ Die Babyfotografie mache ihr einfach Spaß und stelle ganz andere Anforderungen an den Fotografen: „Beispielsweise verzichtet man dabei auf den Blitz. Da muss man sich überlegen, wie man seine Kamera am besten einstellt.“ Dafür hat sich die Hobbyfotografin sogar ein kleines heimisches Studio eingerichtet. Ab und an suche sie sich eine junge Mutter, um ein Baby vor die Linse zu bekommen.

„Für mich ist das einfach ein schönes Hobby, ein Ausgleich zu meiner Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement“, erklärt Yvonne Kaehler, was ihr an der Fotografie so gefällt. Und dabei ist sie sehr kreativ. Ihre Glaskugel ist ein häufiger Begleiter. „Das ist Deko fürs Bild“, sagt sie und das gefiel offenbar auch den SVZ-Lesern, denn ihr Blick auf das Schloss durch die gläserne Kugel machte sie zur Monatssiegerin im Januar.

Wie auch Sie, liebe Leser, mitmachen können, lesen Sie unten.

So machen Sie mit:

Die Auflösung der Fotos sollte mindestens 300 dpi hoch sein – fotografieren höchster Auflösung

Fotos im Querformat

Fotos nie bearbeiten

Bildtext mitliefern: was auf dem Foto zu sehen ist, wo fotografiert und warum gerade dieses Motiv gewählt wurde

Namen, Anschrift und Telefonnummer unbedingt vermerken

Bilder an guestrow@svz.de , Kennwort: Fotoaktion oder unser Online-Formula r nutzen

, oder unser r nutzen Monatssieger werden vorgestellt

jeder Teilnehmer kann nur einmal Monatssieger werden

Mit der Teilnahme stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen für Fotoaktionen zu, die Sie unter AGB auf svz.de finden oder in unserer Redaktion einsehen können.

von Caroline Weißert

erstellt am 04.Feb.2017 | 05:00 Uhr

