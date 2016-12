Gemeinde Lüssow : Mit viel Geduld zum Kulturgarten

1 von 1 Foto: Jens Griesbach 1 von 1

Schon jetzt ist das Gemeindezentrum in Lüssow eine „Perle“, wie es Bürgermeister Wilfried Zander bezeichnet. Doch nun wird der Dorfmittelpunkt noch mehr aufgewertet. Ende Mai 2017 will Zander direkt am Gemeindezentrum einen kleinen Kulturgarten eröffnen. „Wir haben hier bereits die Kita, den Hort, den Seniorenklub und den Jugendklub an einem Ort. Mit dem Kulturgarten kommt jetzt noch das I-Tüpfelchen. Dann ist das Gemeindezentrum rundum schön und fertig“, sagt der Bürgermeister.



„Man muss das wenige Geld veredeln“

Seit sieben Jahren ist das Lüssower Gemeindezentrum nach und nach saniert und erweitert worden. „Wir haben jedes Jahr ein bisschen gemacht. Aufgrund der schlechten finanziellen Ausstattung der Gemeinden braucht man bei solchen Vorhaben viel Geduld. Vor allem muss man Finanzgeduld haben“, sagt Zander. Wie überall gehe es auch in Lüssow darum, mit Engagement und ehrenamtlicher Arbeit und wenig Geld möglichst viel rauszuholen. „Man muss das wenige Geld veredeln“, nennt das der Bürgermeister. Das sei jetzt beim Kulturgarten wieder geglückt.

Kernelement des neuen Kulturgartens wird die Festbühne, insgesamt 36 Quadratmeter groß und fünf Meter hoch. An die ist Zander durch einen glücklichen Zufall gekommen. „Es handelt sich um eine Rundzelt, dass ich auf der Mela in Mühlengeez entdeckt habe. Als Ausstellungsstück konnte ich es günstig kaufen“, erzählt er. Diese Bühne soll fest im Garten verankert werden. Hier sollen Auftritte stattfinden, aber man kann auch sehr gut unter dem Rundzelt sitzen, erklärt Zander. Vor der Bühne ist eine befestigte Tanzfläche geplant. Entstehen soll auch ein barrierefreier Zugang. Hinzu kommen weitere Sitzmöglichkeiten sowie eine Beleuchtung für den Garten und eine Feuerstelle.

Schon jetzt wird das Gemeindezentrum für private und öffentliche Feiern aller Art genutzt. „Gerade sind wir ständig ausgebucht wegen zahlreicher Weihnachtsfeiern“, sagt Zander. Übers Jahr wird hier von der Jugendweihe bis zur Einschulung alles gefeiert. „Viele Einwohner kamen mit der Bitte auf mich zu, ob sie nicht auch draußen feiern könnten“, erläutert der Bürgermeister. Diesem Wunsch werde jetzt mit dem Kulturgarten entsprochen. Dazu hat die Gemeinde bereits die Bäume entfernt, durch die die Fläche bisher kaum nutzbar war. So sind sogar zwei freie Flächen entstanden: die eine nutzt der Kindergarten bereits als Bolzplatz, die andere wird zum Kulturgarten umgestaltet. „Bisher haben wir die meisten Feiern auf dem Sportplatz hinter der Schule ausgerichtet. Mit dem Kulturgarten verlagern wir das alles zentral in die Dorfmitte“, unterstreicht Zander.



Sanierung des großen Spielplatzes

Wenn die Lüssower heute um 19 Uhr zu ihrer letzten Gemeindevertretersitzung des Jahres zusammenkommen, geht es auch um die Planungen für 2017. Auch da hat Zander bereits konkrete Vorstellungen. So soll kommendes Jahr der Weg von Lüssow zum Bauernsee ausgebaut und befestigt werden. „Dafür gibt es Förderung“, sagt der Bürgermeister. Förderung gibt es auch für die Sanierung des großen Spielplatzes direkt gegenüber des Gemeindezentrums. 30 000 Euro soll die Neugestaltung insgesamt kosten. Hier sind auch neue Spielgeräte geplant. Weiterhin soll der gemeindeeigene Wohnblock am Bahnhof einen neuen Anstrich erhalten und auch die Klubs in Strenz und Karow werden laut Zander weiter ausgebaut.





von Jens Griesbach

erstellt am 14.Dez.2016 | 11:45 Uhr

