Filmkulisse Güstrow : Mutter Mina Tander und „Der Sohn“ am ARD-Filmset

1 von 1 Foto: Eckhard Rosentreter 1 von 1

Staraufgebot einiger Filmgrößen heute wieder am temporären Filmset auf dem Güstrower Markt. „Achtung, wir drehen!“ schallt es über den Platz vor dem Rathaus. Set-Runner Friederike Mertes gibt Kommandos für Komparsen, die unmittelbar ihre vorgegebene Spur über das Pflaster ziehen. Um sie herum haben mehr als 30 Mitarbeiter vor dem Markt 17 ihr Tun, nicht gerechnet die Darsteller. Als kurz darauf ein Kleinbus vor den „Frisörladen“ rollt, richten sich alle Augen von Akteuren und Zuschauern auf die sich öffnenden Türen: Mehrere bekannte Gesichter zeigen sich, Schauspieler steigen aus. Erstmals dabei ist Godehard Giese, bekannt aus zahllosen „Tatort“- und „Polizeiruf“-Folgen, aus der Wilsberg-Serie und vielen Filmen, die Giese als Schauspieler oder Regisseur mitgestaltete.

Und heute wurde auch endlich „Der Sohn“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Der 17-jährige Nino Böhlau spielt die Titelfigur in dem Streifen, der für einen „Mittwochskino“-Abend vorgesehen ist. „Wir haben ein Casting gemacht, und der Nino ist genau der Richtige. Er hat Erfolg, bringt Talent mit und auch schon einige Erfahrung“, sagt Produzentin Tanja Ziegler. „Das ist mein 23. Film, für Fernsehen und Kino!“, zählt der Münchener Schüler schnell und stolz auf. Seit 2010 sei er beim Film dabei. Was er nach einer Woche, die er bereits in der Barlachstadt ist, von den Güstrowern hält? „Ganz nett“, sagt er, kurz und knapp und mit einer Spur Teenager-Verlegenheit. Derzeit mache extern seinen Schulabschluss in der mittleren Reife. Etwas überraschend seine Antwort auf die zwangsläufige Standardfrage, ob er denn beruflich Schauspieler werden wolle: „Nur nebenbei.“ Und was sonst? „Weiß ich noch nicht.“

Die nächsten gut zwei Wochen jedenfalls hat der Schüler erst mal in Güstrow zu tun. Zu sehen sein wird die dramatische Familiengeschichte mit kriminalistischem Hintergrund „Der Sohn“ (Arbeitstitel) kommendes Jahr in der ARD.

von Eckhard Rosentreter

erstellt am 22.Nov.2016 | 21:00 Uhr