Lieblingsplatz : Sonnenuntergang an trüben Tagen

Zwar haben wir schon einen ersten Kandidaten für das Februar-Blatt im SVZ-Leser-Kalender 2018. Aber ehrlich, die Auswahl der ersten Tage ging leider mathematisch betrachtet gegen null. Wir haben uns deshalb für Annett Anders’ Blick über den Schlieffenberger See entschieden. Dies sei, ob Sommer oder Winter, ob bei Sonnenauf- oder wie hier bei -untergang, einer ihrer Lieblingsplätze, schreibt die Tolzinerin.

Liebe Leserinnen und Leser, lassen Sie sich von den trüben Tagen nicht zum Stubenhocker machen. Schauen Sie doch mal wieder, auch wenn es neblig ist oder gar tröpfelt, an ihrem Lieblingsplatz vorbei. Machen Sie noch diese Woche ein schönes Foto und schicken Sie es an unsere Redaktion. Wie es geht, steht rechts beschrieben. Das beste Foto des Monats kommt in unseren SVZ-Kalender 2018.

So machen Sie mit:

Die Auflösung der Fotos sollte mindestens 300 dpi hoch sein – fotografieren höchster Auflösung

Fotos im Querformat

Fotos nie bearbeiten

Bildtext mitliefern: was auf dem Foto zu sehen ist, wo fotografiert und warum gerade dieses Motiv gewählt wurde

Namen, Anschrift und Telefonnummer unbedingt vermerken

Bilder an guestrow@svz.de , Kennwort: Fotoaktion oder unser Online-Formula r nutzen

, oder unser r nutzen Monatssieger werden vorgestellt

jeder Teilnehmer kann nur einmal Monatssieger werden

Mit der Teilnahme stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen für Fotoaktionen zu, die Sie unter AGB auf svz.de finden oder in unserer Redaktion einsehen können.

von Eckhard Rosentreter

erstellt am 06.Feb.2017 | 12:21 Uhr