Sudetendeutsche Landsmannschaft : Sudeten-Kreisgruppe löst sich auf

Heute wird ab 14 Uhr letztmalig zur Weihnachtsfeier der Kreisgruppe Güstrow der Sudetendeutschen Landsmannschaft eingeladen. Der Vorstand hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass die Kreisgruppe Güstrow zum 31. Dezember aufgelöst wird. „Das ist durch das Alter, die zunehmenden gesundheitlichen Probleme sowie durch die Einschränkung der Mobilität der Mitglieder bedingt“, sagt Irene Elies, die von Anfang an im Landesvorstand der Sudetendeutschen mitarbeitete und später in der Kreisgruppe. Es sei nun der Zeitpunkt da, die Gruppe aufzulösen, auch wenn es schade sei. „Vielen ist es nicht mehr möglich, Ämter zu übernehmen und die Verbindung untereinander aufrecht zu erhalten“, fügt sie an.



Mitglieder immer älter und kein Nachwuchs

Mit diesem Schritt geht eine 24-jährige Ära in Güstrow zu Ende. 1992 hatte sich erstmals eine Initiativgruppe getroffen, die schließlich die Gründung vorantrieb. 1994 war ein erstes Landestreffen in Güstrow organisiert worden. „Damals waren viele von uns schon in die Jahre gekommen“, erinnert sich Irene Elies. Sie hatte gehofft, mit der Zeit auch jüngere Leute „ins Boot“ zu holen, die die Arbeit übernehmen könnten. „In den westlichen Bundesländern gehören manche in der dritten Generation nach über 70 Jahren der Vertreibung zur Landsmannschaft“, weiß die 78-Jährige. Dies sei leider nicht auf die neuen Bundesländer übertragbar gewesen.

Vor 70 Jahren waren etwa 2,4 Millionen Deutsche aus dem Sudetenland (heute Tschechien) vertrieben worden. Eine Volksgruppe im Herzen Europas hat sich dadurch in ganz Deutschland verteilt. Durch Landes- und Bundestreffen ist auch nach 70 Jahren ein großer Zusammenhalt geblieben. Einige hatten die Vertreibung zwar als Kind erlebt, doch die Traditionen und auch der Sprachschatz war in der Landsmannschaft gepflegt worden. Auch die Kreisgruppe Güstrow hatte in den vergangenen Jahren zahlreiche Reisen in die alte Heimat unternommen und an deutschlandweiten Treffen teilgenommen. „Es war ergreifend, in den großen Hallen in Nürnberg oder Augsburg zu sehen, wie viele aus der gleichen Heimat kommen, wie ich“, erzählt Irene Elies.

Großer Mitstreiter für die Sache der Sudetendeutschen waren Günter Wolf und Josef Wagner. Sie haben die Kreisgruppe in Güstrow mit aufgebaut, ebenso wie die langjährige Vorsitzende Wally Pleger. Wally Pleger und Günter Wolf leben nicht mehr. So könnten noch zahlreiche Landsleute genannt werden, die bereits gestorben sind. Andere leben in Pflegeheimen und können zu Treffen nicht mehr kommen.

Die jetzigen Vorstandsmitglieder Josef Wagner, Josef Hauser, Brigitte Lerchenfeld, Anni Malchow, Helga Wippich, Walter Hornitschek und Irene Elies möchten allen für ihre Mitgliedschaft und Treue danke sagen. Auch wenn die Kreisgruppe nun aufgelöst wird, können sie alle Mitglied in der Landsmannschaft bleiben. Es gibt noch einen Landes- und Bundesverband. „In den Jahren sind vielfältige menschliche Bindungen entstanden, die auch weiterhin erhalten bleiben sollen“, sagt Irene Elies.