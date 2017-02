Ü40-Party in Güstrow : Titel aus USA im Gepäck

1 von 1 Foto: Sieglinde Seidel 1 von 1

Am Sonnabend, dem 18. Februar, ist es wieder so weit: Dann verwandelt sich das Güstrower Opel-Autohaus Brinkmann-Osterloh wieder in einen Tanzsaal. Ab 20 Uhr ist Einlass und kurz danach legt DJ Sascha Franke auf und alle Gäste können das Tanzbein schwingen.

Es ist mittlerweile die 13. Ausgabe, zu der in das Autohaus eingeladen wird. „Das ist eine Erfolgsgeschichte“, erzählt Sascha Franke. Waren der ersten Einladung vor sieben Jahren gerade mal 100 Leute gefolgt, war bereits zwei Monate später das Haus voll. „Seitdem sind die Besucherzahlen konstant hoch“, konstatiert der DJ.

Für den nächsten Tanzabend habe er viele Titel von seinem Urlaubstripp aus den USA mitgebracht, kündigt der DJ an. Sascha Franke kennt sich aus im Metier: „Meist sind die dann einige Wochen später auch hier in den Charts.“ Bei der Party achte er darauf, dass er eine gute Mischung aus Schlagern und Charts findet. Bereits seit 22 Jahren arbeitet Franke als DJ und weiß genau, worauf es ankommt. Neben der entsprechenden Technik spiele auch Fingerspitzengefühl bei der Titel-Auswahl eine große Rolle.

Karten für die Party gibt es ab sofort in den beiden Autohäusern Brinkmann und Brinkmann/Osterloh sowie an der Abendkasse.