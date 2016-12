„Der Sohn“ : Tolle drei Wochen Filmdreh in Güstrow

1 von 1 Foto: Janine Beyer 1 von 1

Die Dreharbeiten zum NDR-Fernsehfilm „Der Sohn“ sind in Güstrow seit dem Wochenende beendet. Tanja Ziegler, Geschäftsführerin der Produktionsionsfirma Ziegler Film aus Berlin, zieht eine positive Bilanz für den Standort Güstrow: „Alles verlief wunderbar. Wir haben in den drei Wochen in Güstrow tolle Erfahrungen gemacht.“ Besonderes Lob spricht sie dem Tourismusverein aus. „Die Vorsitzende Anett Zimmermann betreute uns großartig. Uns wurden alle Türen geöffnet, sodass wir überall drehen konnten, wo wir es geplant hatten.“ Besonders die kurzen Kommunikationswege ermöglichten dies. „Wenn es nötig war, wurden Alternativen schnell gefunden.“

Eine typische norddeutsche Kleinstadt sollte es für den Dreh sein. Mit Güstrow habe die Produktionsfirma die richtige Wahl getroffen. „Nicht nur die Kulisse Güstrows entsprach absolut unseren Vorstellungen, wir hatten sogar an jedem Drehtag gutes Wetter“, merkt Tanja Ziegler an und fügt scherzhaft hinzu: „Ich habe keine Ahnung, wie die Stadt das zaubern konnte.“

Die Firma Ziegler Film drehte bereits den Fernsehmehrteiler „Weißensee“ und brachte für die Dreharbeiten „Der Sohn“ einige deutsche Kino- und Fernsehgrößen in die Barlachstadt. Am Set zu finden war unter anderem die Hauptdarstellerin Mina Tander, die aus mehreren Folgen der Krimiserie „Tatort“ und aus Kinokomödien wie „Männerherzen“ bekannt ist.

Dass Güstrow in Zukunft noch einmal Kulisse für eine Fernsehproduktion sein wird, ist nicht ausgeschlossen. „Die Dreharbeiten zu ,Der Sohn‘ sind zwar abgeschlossen, aber wenn wir ein inhaltlich passendes Projekt haben, kommen wir gerne wieder nach Güstrow zurück“, verspricht Tanja Ziegler. Jetzt werden aber erst einmal die letzten neun Drehtage für die aktuelle Produktion in Berlin beendet.

„Der Sohn“ wird voraussichtlich nächstes Jahr im ARD zu sehen sein. Ob es bei dem Filmtitel bleibt, ist allerdings noch nicht sicher. Bisher handele es sich lediglich um einen Arbeitstitel. Die Güstrower können sich indes auf mehr weihnachtliche Stimmung auf dem Marktplatz freuen. Der Weihnachtsbaum kann nach Beendigung der Dreharbeiten aufgestellt und die Weihnachtsbeleuchtung angebracht werden.

