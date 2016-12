Krakow am See : Traum von Musicalbühne ganz nah

1 von 1 Foto: Sieglinde Seidel 1 von 1

Ein Traum von Isabelle Schubert aus Krakow am See geht in Erfüllung. Am 2. Januar 2017 wird die 18-Jährige zur Stage-School nach Hamburg gehen und dort eine Ausbildung im Fach Musical absolvieren. Das alles ist das Ergebnis jahrelangen Tanztrainings und einer umfassenden Gesangs- und Klavierausbildung. Eine Portion Talent gehört ebenso dazu. „Ich bin so glücklich, dass dieser Traum, der nie greifbar schien, nun Wirklichkeit wird“, sagt die angehende Musicalschülerin.

Die Vielseitigkeit von Isabelle Schubert fasziniert. Ihre Liebe zum Tanz begann schon im Kindergarten. „Unsere Kindergärtnerin Frau Seeharsch hat hierfür die Grundlage gelegt“, ist sie sicher. Der Wunsch, Musicaldarstellerin zu werden, wurde schließlich geweckt, als Isabelle Schubert sechs Jahre alt war und mit ihrer Mutter ein Musical besuchte. Unbedingt wollte sie später einmal auf solch einer Bühne stehen.



Familie unterstützte musikalisches Talent

Geboren in Güstrow, ist Isabelle Schubert in Krakow am See verwurzelt. Hier besuchte sie die Schule bis zur sechsten Klasse und hier leben ihre Großeltern, Eltern und Verwandte. Die Großeltern waren es neben ihren Eltern, die die heute 18-Jährige in allen ihren Vorhaben unterstützten. „Sie haben mich nach Plau am See zum Klavierunterricht gefahren und immer mitgefiebert“, erzählt Isabelle Schubert. Ihre langjährige Klavierlehrerin Heide Klonz sei „wie eine Omi und beste Freundin“ für sie geworden.

Ihre Leidenschaft für das Tanzen lebte sie beim Faschingsverein in der Stadt aus und schließlich ab der siebten Klasse im Güstrower Tanzstudio „Fanatic Dance“. Doch Tanz ist längst nicht alles, was die Krakowerin sportlich begeistert. Seit ihrem sechsten Lebensjahr hat sie auch das Reiten für sich entdeckt. Daneben war sie im Schwimmen aktiv. „Seit ich elf Jahre alt bin, bin ich Rettungsschwimmerin. Im Sommer habe ich mir immer ein bisschen Geld im Krakower Freibad verdient“, erzählt sie. Zu den sportlichen Aktivitäten kamen der Gesangsunterricht in der Rostocker Rock- und Pop-Schule und schließlich der Klavierunterricht. „Ich bin meinen Eltern so dankbar, dass sie diese Fähigkeiten in mir gefördert haben“, freut sich die 18-Jährige heute. Denn diese Musikalität und Sportlichkeit sind wichtige Stützen, um später bei Musicals aufzutreten.

Der Weg ins Showbiz war lang, doch jetzt scheint er geebnet. Durch einen Hinweis erfuhr Isabelle Schubert von Workshops in der Stage-School in Hamburg. Inzwischen hat sie drei absolviert. Die Lehrer scheinen ihr Talent zu schätzen. Sie boten ihr einen Vertrag über eine Ausbildung von zweieinhalb Jahren an. Wenn sie diese schafft, wird sie eine ausgebildete Bühnendarstellerin sein. Eines weiß sie genau: „Ich will und muss immer mein Bestes geben, denn es ist ein hartes Metier“, so die willensstarke Frau.

Dass sie das kann, bewies Isabelle Schubert schon im Juni, als sie das Musical „Konzert des Lebens“ selbst schrieb und mit vielen Helfern im Güstrower Theater umsetzte. Hier hatte sie ihr bisheriges Leben szenisch umgesetzt und alle Lieder selbst gesungen.