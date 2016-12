Kreishandwerkerschaft Güstrow : Vorstand wieder komplett

vergrößern 1 von 2 Foto: svz 1 von 2

Die Neustrukturierung der Kreishandwerkerschaft Güstrow unter dem neuen Geschäftsführer Ulf Gudacker geht voran. Bei der Herbst-Mitgliederversammlung in Güstrow konnten jetzt zwei vakante Vorstandsposten besetzt werden. Damit ist der siebenköpfige Vorstand wieder komplett. Neu im obersten Gremium der Kreishandwerker sind Klaus Lutz aus Langensee, Obermeister der Maler- und Lackiererinnung, sowie Steffen Schröder aus Thürkow, der bereits im Vorstand der Metallinnung sitzt. „Ich freue mich, dass wir mit Steffen Schröder auch endlich mal wieder jemanden aus der Teterower Region im Vorstand haben“, sagt Geschäftsführer Ulf Gudacker.



Innungen mehr mit Leben erfüllen

Neben Kreishandwerksmeister Rainer Müller und seinem Stellvertreter Jürgen Rantz aus Sarmstorf gehören noch Ellen Lobsien, Obermeisterin der Friseurinnung, Timo Mense, Obermeister Sanitär- und Heizungsinnung, sowie der Güstrower Autohaus-Besitzer Udo Hintze zum Vorstand. Ziel des neuen Vorstandes sei es, so Gudacker, die Kreishandwerkerschaft und die elf Innungen wieder mit mehr Leben zu erfüllen. „Die Innungen müssen mehr inhaltliche Arbeit leisten und einen Mehrwert für die Mitglieder schaffen“, sagt er. Wichtigster Punkt sei zudem die Unterstützung der Innungsmitglieder bei der Suche nach Auszubildenden und Fachkräften. ‚Auch müssen wir die Kreishandwerkerschaft stärker zu einem politischen Sprachrohr ausbauen. Wir müssen uns als Gruppe eine politische Stimme geben“, ist Gudacker überzeugt.

Stolz ist der Geschäftsführer über acht neue Innungsmitglieder, die bereits in seiner kurzen Amtszeit gewonnen werden konnten. „Wir führen zudem Gespräche mit fünf weiteren Firmen“, informiert er. „Es geht darum, den Organisationsgrad des Handwerks weiter zu erhöhen.“ Auch die Firma Metallbau Lührmann aus Laage konnte nach einem Austritt für das organisierte Handwerk in Güstrow wiedergewonnen werden.

Unterdessen haben die Mitglieder ihren Haushalt 2017 beschlossen. Darin enthalten sind auch Ausgaben für eine verbesserte Öffentlichkeitsarbeit. So soll die Internetseite der Kreishandwerkerschaft überarbeitet werden. Auch Reparaturmaßnahmen am Haus des Handwerks, Stammsitz der Handwerker in Güstrow, sind eingeplant, „um den Sanierungsstau aufzulösen“, sagt Gudacker. Gerade werde der Keller instandgesetzt und danach neu vermietet. „Das Haus ist bereits gut vermietet und trägt sich dadurch“, sagt er. Auch die Geschäftsräume der Kreishandwerkerschaft selbst werden gerade saniert. Mitte Dezember kann mit den Maler- und Elektroarbeiten begonnen werden. Anfang Januar, hofft Gudacker, können die neuen Büros bezogen werden.



Weihnachtsfeier wiederbelebt

Der neue Geschäftsführer hat zudem die Weihnachtsfeier für die Handwerkssenioren wiederbelebt. Im Haus des Handwerks wurden dabei jüngst Fotografenmeister Hans Kraschewski aus Güstrow zum 60-jährigen sowie Konditormeister Werner Stern aus Laage zum 50-jährigen Meisterjubiläum geehrt. „Diese Weihnachtsfeier war leider eingeschlafen. Sie dient aber wesentlich dem Zusammenhalt in der Kreishandwerkerschaft“, unterstreicht Gudacker.





