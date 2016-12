Striesdorf : Wenn die Männer selbst anpacken…

vergrößern 1 von 3 Foto: Regina Mai 1 von 3





Sie wollen einen frisch geschlagenen Baum; einen, der nicht über hunderte Kilometer angekarrt wurde und vielleicht noch mit etwas Chemie dazu gebracht wird, frisch auszusehen. Ines und Torsten Geltmeier aus Schönwolde fanden ihren Baum am Sonnabend auf einer Fläche des Forstamtes Güstrow im Wald zwischen Striesdorf und Friedrichshof. Bereits geschlagen waren die Tannen, die auf dem Hof des Forstamtes in Güstrow bereit standen. Mit weiteren Angeboten wurde hier und im Wald der Weihnachtsbaumkauf zu einem Erlebnis für die ganze Familie – so das Motto.

Während die Geltmeiers ihre Tanne bereits im Auto verstaut hatten, packte Gunnar Bich aus Laage erst das notwendige „Werkzeug“ aus. „Wir habe es in der SVZ gelesen und machen das erstmals selbst“, berichtet Ilona Bich. Mit den Kindern Marie und Josefine geht es erst einmal durch den Wald. „Vielleicht sehen wir noch ein Tier“, ermuntert Gunnar Bich. Noch 300 Meter geht es durch den Wald, hören die Bichs von Revierförster Karsten Mau. Erstmals habe man diese Fläche – etwas vom Schuss – ausgesucht. „Bäume gibt es ja an jeder Ecke. Wer zu uns kommt, hat Spaß daran, den Baum selbst aus dem Wald zu holen“, erklärt Karsten Mau. Annegret und Friedrich-Wilhelm Kulik sowie Ursula und Horst Graul aus Kronskamp bestätigen das. Nach getaner Arbeit haben sie sich zum Plaudern bei einer Tasse Kaffee niedergelassen. Auch das gehöre dazu, meint Friedrich-Wilhelm Kulik. Derweil schleichen Renate und Hartwig Hinnah mit Enkel Toni Elias Scharschmidt durch die Baumreihen. „Wir brauchen zwei Bäume und frisch sollen sie sein“, betont Hartwig Hinnah und ruft nach seiner Frau. Sie hat das letzte Wort bei der Auswahl. Pierre Luca Schwarz, Kronskamp, hat selbst einen Baum ausgesucht und abgesägt, erzählt der Zehnjährige stolz. Richtig Spaß habe das gemacht.

Auf dem Forsthof muss niemand selbst Hand anlegen. „Wir kommen schon seit Jahren hierher“, sagt Anja Küßner aus Karcheez. Auch für die Eltern und Großeltern nehme man Bäume mit. Es sei immer wieder ein Ereignis für die Familie, erklärt sie. „Manche konnten es gar nicht abwarten“, berichtet Forstamtsleiter Ralf Neuss. Schon um 7.30 Uhr habe man den ersten Baum verkauft. Auch die Wildprodukte waren schnell verkauft.

Zeit ließen sich dagegen Luisa Zorbas und Laura Preiß. Unter Anleitung von Marko Weirauch verwandelten sie ein Stück Birkenstamm in einen Futterbaum für Vögel. In kleine Löcher kamen Äste als Sitzstangen, größere Löcher wurden mit einem selbst angerührten Futtergemisch gefüllt. Nebenbei erzählte Marko Weirauch über Vögel und darüber, was bei deren Fütterung beachtet werden sollte. Die Kinder konnten aber auch Zapfen mit künstlichem Schnee verschönern, aus rotem Hartriegel Sterne basteln, Kuchen essen, den die Kita „Storchennest“ aus Hoppenrade anbot, und, und, und.

von Regina Mai

erstellt am 18.Dez.2016 | 21:00 Uhr