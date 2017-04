Wittenburg : Babyleiche: Jetzt bittet die Kripo 1700 Frauen zum Test

vergrößern 1 von 1 Foto: Archiv/dihi 1 von 1

Im Fall der am 1. März in Wittenburg gefundenen Babyleiche greife die immer noch im Dunkeln tappenden Ermittler zu einem drastischen Mittel, um eine Spur zu finden. Bis zu 1700 Frauen aus der Region sollen jetzt zu einer Speichelprobe vorgeladen werden, um in dem Fall voranzukommen.

Konkret geht es nach einer Anordnung des Schweriner Amtsgerichtes „um Frauen im Alter zwischen 15 und 45 Jahren, die im Zeitraum vom 1. März 2016 bis zum 1. März 2017 in der Nähe des Leichenfundortes mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet waren oder in dort ansässigen Firmen gearbeitet haben“.

Die Verwaltungen in der betreffenden Region waren gestern noch nicht über die Aktion informiert worden. Ob dieser Test überhaupt zu einem Ergebnis führen kann, wird von einigen Einheimischen stark bezweifelt.



Hintergründe dazu lesen Sie in unserer Printausgabe und im E-Paper am Mittwoch.







von Mayk Pohle

erstellt am 18.Apr.2017 | 21:00 Uhr