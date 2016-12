Boizenburg : Die Verlierer sind Alleinerziehende

1 von 1 Foto: Kfri 1 von 1

Wie teilt man 57 Weihnachtspakete unter 67 Personen auf? Mit dieser Frage musste sich am Dienstagvormittag Vera Wolf von der Stadtverwaltung auseinandersetzen. „Dabei sind es in diesem Jahr sogar zwei Pakete mehr als im letzten Jahr“, freute sich die Mitarbeiterin der Verwaltung. Bereits zum 25. Mal übergab die Freimaurerloge „Zur unverbrüchlichen Einigkeit“ aus Hamburg im Boizenburger Rathaus Weihnachtspakete für Kinder und Erwachsene der Elbestadt, denen es nicht so gut geht.

„Wir starten jedes Jahr einen Aufruf an unsere 30 Logenbrüder, und dann stellen die mit ihren Familien die Pakete zusammen“, erklärte Logenmeister Marc-Antonio Unverzagt (Foto 7. v. r.). Seine Freimaurerloge ist eine von ungefähr 30 in Hamburg, die jeweils zwischen 30 und 70 Mitglieder haben. „Bei uns sind vom Straßenbauer bis zum Akademiker alle Berufe vertreten. Dabei geht es nicht ums Geld, sondern um die Kontakte im Netzwerk“, ist Helmut Litzenberger (Foto 12. v. r.) wichtig. Er organisiert seit 25 Jahren die Weihnachtsaktion für Boizenburg.

Die Aktion ist jedes Jahr sehr willkommen, diesmal stellten 18 soziale Einrichtungen, Verbände, Vereine und Initiativen Anträge für die Pakete. Darunter Sylvia Waschulewski und Stephan Schlegel von den Streetworkern, Frank Quadel vom „Blauen Kreuz“, das sich um Alkohol- und Medikamentenabhängige kümmert, Stefanie Heitsch und Angelika Menke von der Volkssolidarität, die psychisch Kranke in der Tagesstätte An der Quöbbe bzw. ambulant betreuen, Carolina Gumz vom DRK, Silke Mensch aus dem Boizehaus, Petra Höhne von der IB-Familienhilfe, Kathrin Loonstra für zwei bedürftige Familien der Kirchgemeinde oder Annegret Müller, die Leiterin der Kita „Rotkäppchen“.

„Diesmal möchte ich drei Pakete für zwei alleinerziehende Väter mit je einem Kind und eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern mitnehmen“, erklärt Annegret Müller. Sie hat die Beobachtung gemacht, dass die Zahl alleinerziehender Väter zunimmt. „Auch eine Art Gleichberechtigung“, vermutet sie.

„Die wirklichen Verlierer in unserer Gesellschaft sind Alleinerziehende, die arbeiten gehen und gerade knapp so viel mehr verdienen, dass sie keine staatliche Unterstützung mehr bekommen“, findet Bibliothekarin Sylvia Waschulewski, die sowohl für die Streetworker arbeitet als auch in der Willkommens-Initiative. „Die wissen nicht, wie sie einen neuen Kühlschrank bezahlen sollen, wenn der alte kaputt ist oder können ihren Kindern kein Fahrrad kaufen, obwohl der Schulweg so weit ist.“ Diese Menschen würden sich von allein auch keine Hilfe holen. Und es würde so viele betreffen, schließlich werde jede dritte Ehe in Deutschland geschieden. „Das ist das wahre Elend. Es ärgert mich seit Jahren, dass der Staat für diese Familien nicht mehr unternimmt!“

Zum Glück gibt es Aktionen wie die der Freimaurer, des Handwerks- und Gewerbevereins mit ihrem „Baum der Wünsche“, aber auch der Schweriner Volkszeitung, die Spenden für die Kinder- und Jugendklinik Rostock sammelt, die eben unter anderem auch Alleinerziehenden bzw. ihren Kindern zu Gute kommen.

In diesem Jahr haben sich übrigens auch die Optikerinnen Katrin und Petra Gehrke eine besondere Weihnachtsaktion ausgedacht. Sie wichteln für die Kinder, die von den Streetworkern betreut werden. Wer ein unverpacktes neuwertiges Geschenk für ein Kind zwischen sechs und zwölf Jahren bei Gehrke-Optic in der Königstraße abgibt, erhält von ihnen ein kleines Geschenk zurück. „Und wir machen kein Schrottwichteln“, verrät Petra Gehrke-Henze. Die Aktion läuft noch bis Sonnabend.

von Katja Frick

erstellt am 14.Dez.2016 | 12:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen