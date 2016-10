Pamprin : Drei Generationen Taubenzüchter

vergrößern 1 von 2 1 von 2

In gut einer Woche werden die Züchter des Westmecklenburger Rassetaubenklubs ihre Tiere in das Landgasthaus nach Redefin bringen. Vor der öffentlichen Schau erfolgt die Bewertung der Tiere durch die Preisrichter. Mit unter den 40 Ausstellern, die ihre Rassetauben zeigen, ist Leon Jendrallek aus Pamprin, der zu den Jungzüchtern im Verein gehört.

Wie der Vereinsvorsitzende Manfred Schell im SVZ-Gespräch sagt, sei die Nachwuchsförderung eine wichtige Arbeit im Verein, die vor allem dazu beiträgt, die Zukunftsfähigkeit zu sichern. „Wir können für uns sogar sagen, dass wir mit der gezielten Unterstützung von jungen Züchtern bei uns im Verein den Altersdurchschnitt der Mitglieder auf 45 Jahre gebracht haben.“ Zu den Jungzüchtern bei den Rassetaubenzüchtern gehören Phillipp und Leandro Drogy, Celina Trottner sowie Leon Jendrallek, der jetzt seine Ausstellungstiere für die 24. Westmecklenburger Rassetaubenschau in Redefin vorbereitet, die am 5. und 6. November einlädt. Mit dabei sein wird auch sein Vater Bastian Jendrallek, der verschiedene Arten von Deutsche Trommeltauben züchtet. Von seinem Vater kann sich Leon einige Zuchterfahrungen annehmen, war Bastian Jendrallek doch schon Deutscher Meister bei den Doppelkuppigen Trommeltauben. In den Schlägen von Vater und Sohn sind rund 200 Rassetauben zu finden.

Gleich nebenan in Pamprin wohnt der Opa von Leon, Hans Greve. Der 64-Jährige hat fast sein gesamtes Leben Tauben gezüchtet. Er hat seinen Sohn, Bastian Jendrallek, mit diesem Hobby angesteckt.

„Bei mir stehen Deutsche Schautaube, Strasser und Luxtauben in den Schlägen. Ich finde es sehr gut, dass mein Enkel, Leon, Interesse an der Zucht hat. Neben den Tauben züchtet er auch Hühner und Enten“, erzählt Hans Greve voller Stolz.

Den kompletten Beitrag finden Sie im e-Paper Programm unserer Zeitung und natürlich in der Printausgabe am Mittwoch.





von Dieter Hirschmann

erstellt am 25.Okt.2016 | 21:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen