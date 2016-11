Boddin : Eigene Festbraten immer beliebter

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Früher zogen unzählige Hausschlachter über das Land und versahen ihren Job direkt auf den Höfen der Bauern. Das fachgerechte Töten und Zerlegen von Schweinen, Rindern und Schafen. Doch das ist heutzutage eher die Ausnahme. Durch eine strengere EU-Gesetzgebung haben viele dieser „Wanderarbeiter“ aufgegeben. Kleine Fleischereien, die nicht mehr Unsummen in die Hand nehmen wollten, haben oft schweren Herzens ihre Siedekessel und Wannen verschrottet oder damit Dorfmuseen beglückt.

Nun verzeichnen einige kleine Schlachtereien in der Region den Trend, dass Kunden ihre Tiere in gewerblichen Hausschlachtungen verarbeiten zu lassen. Die Fleischindustrie füttert auf schnelles Wachstum. Wissende Tierhalter lassen ihr Borstenvieh deshalb langsam groß werden. Gerade jetzt in der beginnenden Vorweihnachtszeit werden die Selbstversorger in der Bevölkerung wieder unruhig. Schielen sie mit taxierenden Blicken auf ihre rosigen Dickhäuter im urigen Stall hinterm Haus und besprechen sich schließlich mit Rudolf Tauscher. Der 64-Jährige führt gewerbliche Hausschlachtungen durch, bei sich in Boddin, Dorfrunde 9. Dort betreibt er seit 1998 eine Hausschlachterei.

Den kompletten Beitrag finden Sie im e-Paper Programm unserer Zeitung und natürlich in der Printausgabe am Donnerstag.

von Thorsten Meier

erstellt am 09.Nov.2016 | 21:00 Uhr

