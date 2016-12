Weihnachtsbratenschießen Boizenburg : Ein gezielter Schuss für den Ofen

vergrößern 1 von 2 Foto: Thorsten Meier 1 von 2

„Schießen ist reine Gefühlssache“, sagt Roland Eilfeldt und drückt dem SVZ-Redakteur für einen Selbsttest und außerhalb der Wertung das Kleinkalibergewehr in die Hand sowie eine 5,4-Millimeter-Patrone in den Lauf. Jetzt den schwarzen Ring, des Zielfernrohres und den des Visiers in Übereinstimmung bringen und nur noch abdrücken. Das sei ganz einfach, grinst der 60-Jährige, der seit vier Jahren dem Sportschützen Boizenburg e. V. vorsteht. Von wegen einfach! Der erste von vier Schüssen auf der 50-Meter-Distanz schont die Scheibe, kratzt sie nur am Rande. Die nächsten beiden Kugeln landen auf den Ringen Zwei und Fünf, die vierte schließlich auf der Zehn. „Gar nicht mal so übel“, lobt der Elbestädter und erzählt anschließend ausführlich bei einem Pott Kaffee vom Ziel dieses Wettbewerbes, der als sogenanntes Weihnachtsbratenschießen seit 26 Jahren auf dem Schützenplatz veranstaltet werde.

„Wir wollen den Bürgern unseren Verein und das sportliche Schießen näher bringen. Viele Boizenburger wissen ja nicht einmal, dass es uns überhaupt gibt“, erklärt Eilfeldt, der sich in seinem Amt, bei dem er von Achim Schmidt als Vizechef unterstützt wird, um 66 Mitglieder, Frauen und Männer, kümmert. „Es gibt für jeden, der schießt, einen Fleischpreis, keiner geht hier ohne irgendwas nach Hause. Und wenn es nur eine Wurst ist“, betont der selbstständige Heizungsbauer. Man müsse also nicht zwangsläufig gut schießen können, manchmal sei es eben auch reine Glückssache. Was zähle, sei der Spaß.

Von dem will Anja Lange ganz viel haben. Die gebürtige Boizenburgerin, die in Reinbek lebt, steht mit Vater, Mann und Bruder auf dem örtlichen Schießstand. Letzterer ist Mitglied im Sportschützenverein. „Ich hoffe, dass es für einen ordentlichen Weihnachtsbraten reicht“, sagt die 39-Jährige, die jedes Jahr an diesem Spektakel teilnehme. „Ich mag die kameradschaftliche Atmosphäre hier.“

Der Zusammenhalt sei es auch, der ihn zu diesem Sport gebracht habe, sagt Roland Eilfeldt. Und die sportlichen Wettkämpfe, die regelmäßig stattfänden. „Ich habe zu DDR-Zeiten bei der Gesellschaft für Sport und Technik angefangen und war als Jugendlicher bereits fasziniert. Zwischendurch habe ich etwa 25 Jahre pausiert. Später bin ich wieder zu den Schützen gestoßen“, berichtet Eilfeld, der auch weltweit als Sporttaucher unterwegs sei. Außerdem schießt er beim Bund Deutscher Schützen großkalibrige Waffen und wurde mit der Flinte in diesem Jahr sogar Deutscher Meister.

„Wir brauchen Nachwuchs sonst stirbt unser Verein aus. Das Durchschnittsalter liegt bei 50 Jahren. Ab 12 Jahre dürfen Heranwachsende mit dem Luftgewehr bei uns schießen. Wir führen ein Jugendtraining durch. Wer Interesse hat, bei uns mitzumachen, kann sich sonntags von 9 bis 12 Uhr bei uns am Schützenplatz 1-2 einfinden.“ Im Verein gehe es recht familiär zu, beschreibt Eilfeld. Hier gäbe man sich Halt durch Freundschaft, Respekt und Teamgeist. In einer Welt, die oftmals sprachlos macht, also nicht der schlechteste Ort, gegenüber der einstigen Elbewerft.

von Thorsten Meier

erstellt am 11.Dez.2016 | 20:45 Uhr

