Lübtheen : Eine eigene Kita auf dem Dorf

Zehn Jahre ist es her, dass Nancy Karwowski einen großen Schritt wagt: eine eigene Kita auf dem Dorf. „Es war ein harter Weg, vor allem die Finanzierung“, sagt die 44-Jährige kurz vor der Jubiläumsfeier am Freitagnachmittag. Doch sie hat durchgehalten, immer viele Anmeldungen in der Schreibtisch-Schublade und ist mittlerweile fast schuldenfrei. Zur Freude von Lübtheens Bürgermeisterin Ute Lindenau. Denn seit die Stadt die Kinderbetreuung vor zehn Jahren wegen der angespannten Haushaltslage an andere Träger abgeben musste, ist sie auf solche Häuser wie das von Nancy Karwowski im Ortsteil Lübbendorf angewiesen.

„Wir brauchen sie“, sagt Ute Lindenau. Ohne die drei Kindergärten, den Hort und die eine Tagesmutter wäre Lübtheen nicht abgesichert.

Den ganzen Beitrag lesen Sie in unserer Printausgabe und im E-Paper am Montag.

von Franca Niendorf

erstellt am 18.Dez.2016 | 21:00 Uhr

