Mecklenburger Fisch-Feinkost : Eine Frage des guten Geschmacks

Es ist für Bernd Scholz (58) immer eine Frage des gutes Geschmacks. Jährlich kreiert er zusammen mit einem Team aus seinem Wittenburger Unternehmen „Mecklenburger Fisch-Feinkost“ etwa zehn neue Produkte, verschiedene Salate aus Rohkost, Fisch und Fleisch. Das sei wichtig, um den Erfordernissen des Marktes zu entsprechen. Wie viele Erzeugnisse sich schließlich durchsetzen, entscheide der Kunde an der Ladentheke. Das läuft jetzt schon mehr als 25 Jahre, so lange ist die Firma nämlich schon in Wittenburg ansässig.

Firmengründer Bernd Scholz blickt optimistisch in die Zukunft. Einerseits sind die Erzeugnisse aus seinem Haus im gesamten Land sehr gefragt, andererseits ist die Unternehmensnachfolge geklärt. Außerdem stehen Investitionen an.

von Dieter Hirschmann

erstellt am 10.Jan.2017 | 05:00 Uhr

