Hagenow : Europaschule feiert international

1 von 1 Foto: dihi 1 von 1

Sehr vorweihnachtlich ging es am vergangenen Freitagnachmittag in der Europaschule auf dem Hagenower Kitz zu. Zunächst verfolgten die Geschwister, die Muttis, Vatis, Omas und Opas das bunte Weihnachtsprogramm, das die Schüler aller Klassenstufen in der Turnhalle der Schule präsentierten. Wie in den vergangenen Jahren auch, hatten sich alle Beteiligten vor und hinter der Bühne sehr große Mühe gegeben, mit einem anspruchsvollen Programm auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen. Und spätestens bei dem Lied „Zünd’ ein Licht an“ wurde es sicher vielen Zuschauern sehr warm ums Herz.

von Dieter Hirschmann

erstellt am 05.Dez.2016 | 05:00 Uhr

