Techentin : Feuerwehrleute wollen aufsteigen

Reinhold Tiede aus Boizenburg erinnert sich: „Der Turm wurde 1988 zum Ausscheid der Feuerwehren des Bezirkes Schwerin in Lübtheen aufgestellt.“ Der gelernte Berufsfeuerwehrmann ist dort aufgestiegen. Im kommenden Jahr wird er es wieder tun. Warum? Dazu später mehr. „Aber dann geht’s nicht mehr so schnell“, lacht der heute 63-Jährige. Der Feuerwehr-Steigeturm hat seine besondere Geschichte. Gerade hat er seinen Platz auf dem Feuerwehr-Übungsgelände am Karstädter Weg in Techentin gefunden.

Der Umzug von Lindenstadt (Lübtheen) zu Lindenstadt (Ludwigslust) ist ein Hindernis-Parcours. Um überhaupt transportiert werden zu können, musste er durchtrennt werden.

Den kompletten Beitrag finden Sie im e-Paper Programm unserer Zeitung und natürlich in der Printausgabe am Mittwoch.

von Uwe Köhnke

erstellt am 23.Nov.2016 | 05:04 Uhr

