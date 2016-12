Wittenburg : „Fremdgehen“ in der Feuerwehr

vergrößern 1 von 2 Foto: Feuerwehr 1 von 2

Brandschutz-Verstärkung für die Region: Knapp 50 junge Feuerwehrleute sind im November und zuletzt Mitte Dezember in den aktiven Dienst getreten und verstärken nun die Wehren in der Wittenburger Region, in Goldenitz und Kraak. Allerdings legten sie ihre Prüfung im Nachbar-Landkreis Lauenburg ab, nachdem sie von Mitgliedern der Feuerwehren Kraak, Hohewisch und Wittenburg gezielt dafür geschult wurden. Warum? Kameraden aus Wittenburg kritisieren auf Nachfrage die Kreisfeuerwehrschule Ludwigslust-Parchim. Deshalb absolvieren sie seit Jahren Lehrgänge in Mölln oder Elmshorn statt in Hagenow.

Einerseits hätten einige Prüflinge bis zu zwei Jahre auf die Grundausbildung warten müssen, sagt Axel Körner, Zugführer in Wittenburg. Solange waren sie zwar Mitglieder der Wehr, konnten aber im Ernstfall nicht mit ausrücken. Andererseits gehe es um die Qualität der Ausbildung.

Hintergründe dazu lesen Sie in unserer Print- und E-Paper-Ausgabe am Dienstag.









von Franca Niendorf

erstellt am 13.Dez.2016 | 05:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen