Neuhaus : Gemeinsam leidet es sich leichter

Als Fan des Hamburger Sportvereins hat man es schon seit Längerem nicht sehr leicht. Zweimal hatte der Verein gerade noch so die Kurve gekriegt und war nicht abgestiegen aus der 1. Liga und jetzt ist er auch schon wieder tief unten im Keller. Zuletzt konnten die Fans aber Hoffnung schöpfen nach zweimal Unentschieden und drei Siegen und etwas ruhiger in die Winterpause gehen.

HSV–Fans sagt man nach, dass sie trotz allem fest zum Verein stehen. Und genau so kommt es rüber, als SVZ mit dem Mitgliedern des Vorstandes der „Neuhauser Rauten“ spricht, einem offiziellen Fanclub des HSV. Markus Krüger und Jens Blankenhagen sind eingeschworene Fußballfans und haben aus einer Laune heraus den Club gegründet. Zusammen mit Christian Ickert, Bettina Blankenhagen und Cornela Knebusch bilden sie den Vorstand. „Als Verein sind wir steil aufgestiegen“, meinte Markus Krüger augenzwinkernd. Denn inzwischen gehören 74 Mitglieder dem Fanclub an, von der Seniorin Hildegard Schweinsberg, die auch gleich Ehrenmitglied ist, bis hin zum wenige Monate altem Baby. „Die „Börse“ von Hildegard Schweinsberg ist dann auch das Vereinslokal.

Ständig zusammenhocken tun die „Neuhauser Rauten“ zwar nicht, aber wer zum Beispiel bei einem Heimspiel in Hamburg dabei ist, sendet aktuell und individuell seinen Spielbericht direkt an die gemeinsame What’s-up-Gruppe.

Meist wird das letzte Spiel der Saison gemeinsam angeschaut und am Anfang des Jahres trifft man sich zum Knobeln. Ein besonderes Highlight für die Fans war der Besuch des Stadions. Es gab Einblicke in die Kabinen der Gastvereine und eine Stadionführung und auf der Pressetribüne und der Trainerbank durfte auch kurz Platz genommen werden. Die Fans haben alle ein T-Shirt mit der selbst gestalteten, berühmten Raute und auch einen Schal. Im vergangenen Jahr hatten die neun Kinder und Jugendlichen des Clubs das T-Shirt zu Weihnachten bekommen. Eine Homepage gibt es inzwischen auch.

Ein Fan-Club ist kein reiner Spaßverein, es gibt genaue Statuten, was die Mitglieder dürfen und was nicht. Und natürlich kann fast jeder aus dem Club und aus dem Vorstand sowieso fundierte und fachmännische Statements zum aktuellen Geschehen beim HSV abgeben. „Die Uhr darf nicht stehen bleiben“, so Bettina Blankenhagen. 53 Jahre und 122 Tage zeigt sie am heutigen Tag an, die berühmte Stadionuhr, die davon kündigt, dass der HSV der einzige Fußballverein Deutschlands ist, der seit seiner Gründung (1919) stets in der jeweils höchsten Spielklasse antritt, und somit auch das einzige der 16 Bundesliga-Gründungsmitglieder, das seit der Saison 1963/64 immer in der Bundesliga gespielt hat. „Das soll auch so bleiben“ meinen die „Neuhauser Rauten“.

von Maria Nielsen

erstellt am 23.Dez.2016 | 12:00 Uhr